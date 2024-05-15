五星旅遊15萬高檔團變「低價自由行」　旅客腹瀉腦震盪

▲陳女士夫妻出面指控希羅亞旅行社品質不佳，已向品保協會申訴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

由「帽子大王」戴勝通所創辦的「跟著董事長遊台灣－希羅亞旅行社」爆出團爭議！有多位民眾向本刊投訴，指他們一行8人參加該旅行社主辦、團費從13萬至15萬元不等、標榜吃好住好的「日本北陸5日賞櫻限定團」，卻發生臨時更改班機、住便宜房型、吃飯店餐廳腹瀉、摔傷腦震盪等離譜情事，消費者批評實際感受與廣告文宣不符，氣得向旅遊品保協會和觀光署申訴、檢舉。

投訴人陳女士指出，她與七十多歲的丈夫於3月底參加由希羅亞旅行社舉辦的賞櫻團，2人付了近30萬元團費，興高彩烈出發之際，該公司竟臨時在前一天更改航班，把原本上午8點半出發的班機，任意變更為6點半，詢問隨團領隊居然表示：「不清楚，都是公司安排」，他們當下就覺得不高興，但仍配合搭機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳女士指控旅遊內容與旅行社宣稱的不符。

到了當地，團員拿到每日行程表才發現，竟與旅行社官網的宣稱的「吃好住好」不同，旅行社安排的飯店僅為三星或四星級，房費約合新台幣2500至3200元間，不如廣告所稱般美好；加上該公司還宣稱，會讓團員吃道地的和食料理，結果卻接連幾天都吃飯店的「自助早晚餐」，結果有團員吃到疑似不新鮮的生魚片而腹瀉，只能趕緊前往就醫。

▲陳女士的先生在摔落沒有扶手的樓梯，全身受傷。

▲有團員吃完飯店的自助餐後腹瀉送醫，診斷出腸胃炎。

更誇張的是，旅客們來到賞櫻景點「足羽川」，發現許多櫻花尚未開花，令人掃興；且地陪帶領團員賞花時，行走的堤防樓梯因沒有扶手可攙扶，導致陳小姐的丈夫從2層樓高的樓梯上摔下，全身擦挫傷，頭部更有腦震盪與出血情形。由於事發突然，陳小姐沒有足夠的日幣可支付醫藥費，但旅行社竟稱無法代墊，無奈之下，只能自行湊齊相關費用。

▲陳女士指控地陪帶領行走的樓梯沒有扶手，害先生受傷。

團員們也發現，當地其實有更安全的路線，卻因旅行社未安排妥當，導致發生受傷意外。不僅如此，因旅客大部分都上了年紀，竟都在拉行李走遠路，期間還上下手扶梯多次，連上火車都無法放置大件行李，無形中造成很多安全風險。陳小姐怒批，旅行社說會賠償傷病的團員醫藥費，結果竟連投保旅平險的日期都弄錯，標榜高檔服務變成「低價自由行」，感受很差！



更多鏡週刊報導

【五星旅遊團出包2】旅遊消費糾紛稱願賠「24箱礦泉水」 戴勝通還嗆：被開槍我都不會躲

【五星旅遊團出包3】揚言提告旅客網路留言 遭控服務不佳戴勝通回應了

【滅火器致癌危機】乾粉滅火器驚爆充斥致癌物 消防署遭控瀆職護航廠商