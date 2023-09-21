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LIONS UP！賄選 OUT！　南檢、統一獅攜手宣導反賄選

▲台南地檢署特結合在地統一 7-ELEVEN 獅隊，21日晚上6時，在台南市立棒球場，辦理 「LIONS UP！賄選OUT！」反賄選宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署特結合在地統一 7-ELEVEN 獅隊，21日晚上6時，在台南市立棒球場，辦理 「LIONS UP！賄選OUT！」反賄選宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，台南地檢署特結合在地統一 7-ELEVEN 獅隊，於21日晚上6時，在台南市立棒球場，辦理 「LIONS UP！賄選OUT！」反賄選宣導活動。

▲台南地檢署特結合在地統一 7-ELEVEN 獅隊，21日晚上6時，在台南市立棒球場，辦理 「LIONS UP！賄選OUT！」反賄選宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署檢察長鍾和憲邀請最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署台南分署檢察長朱家崎、台南市警局局長廖宗山、法務部調查局台南市調處處長黃建華、台南市政府政風處處長高伯陽等首長及統一7-ELEVEN獅隊董事長凃忠正、總經理蘇泰安等人共同參與。

▲台南地檢署特結合在地統一 7-ELEVEN 獅隊，21日晚上6時，在台南市立棒球場，辦理 「LIONS UP！賄選OUT！」反賄選宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

邢檢察總長表示，2024年1月13日將舉行「16任總統副總統及第11屆立法委員選舉」，由於大選結果攸關國家未來發展，因此必須確保有一個公平、公正、公開的選舉環境，人民亦要用選票支持清廉賢能的候選人，候選人也要能如棒球比賽秉持運動家精神，打一場公平的選戰，同時請在場球員及熱情球迷朋友們一起加入反賄選行列，若發現有假訊息、選舉賭盤、境外資金或境外勢力等不法情事介入影響選舉，請大家勇於檢舉，並撥打檢舉專線「0800-024-099」(撥通後按 4)，檢舉獎金最高達新台幣2000萬元。

▲台南地檢署特結合在地統一 7-ELEVEN 獅隊，21日晚上6時，在台南市立棒球場，辦理 「LIONS UP！賄選OUT！」反賄選宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署為強化反賄選宣導力度，期能防範未然，降低賄選發生的可能，以多 元、創新方式進行反賄選宣導；於本場統一7-ELEVEN 獅與富邦悍將賽事中， 在棒球場周邊懸掛大型反賄看板，希望讓球迷在看球之際，也能接觸到更多反賄選資訊，將反賄選理念深植心中，以達到「堅定全民反賄選，代代相傳、乾淨好選風」的目標。另為傳達各項反妨害選舉理念，以及鼓勵民眾檢舉賄選拿獎金，特在現場設攤與民眾及熱情球迷們互動式宣導，也鼓勵大家到台南地檢署臉書按讚，即可領取限量版台灣 LV(茄芷袋)或臺南傳統在地椪餅。

▲台南地檢署特結合在地統一 7-ELEVEN 獅隊，21日晚上6時，在台南市立棒球場，辦理 「LIONS UP！賄選OUT！」反賄選宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣 LV(茄芷袋)上印有「選舉賭盤‧千萬毋通簽」、「乾淨選風‧袋代相傳」，意在叮嚀提醒民眾時時記得要嚴防反妨害選舉各種花招；椪餅更是臺南傳統節慶食品，在這個時候出現也有著特別的意涵，意味著這場民主選舉大事，有如辦喜事 般，祈能圓滿順利。台南地檢署在椪餅上面打印「選好」、「公平‧正義‧無博弈」 等字樣，在在提醒也用心傳達、呼籲全民一起來努力建構乾淨的選舉環境，也 請在場球迷朋友踴躍加入台南地檢署臉書粉絲團，隨時掌握各項反賄選資訊，共同守護民主社會及清廉政治的成果。

▲台南地檢署特結合在地統一 7-ELEVEN 獅隊，21日晚上6時，在台南市立棒球場，辦理 「LIONS UP！賄選OUT！」反賄選宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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