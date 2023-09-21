外籍貨輪船員落海失蹤！海巡高科技「SLDMB」　漂流熱點尋獲遺體

記者郭郭玗潔／基隆報導

外籍貨輪上有1名船員落海身亡！一艘外籍貨輪行經彭佳嶼北北東方141浬處時，有名外籍船員落海失蹤。海巡署東部地區機動海巡隊凌晨獲報後，下午於距離彭佳嶼東北方147浬處發現1具海上漂浮人體，打撈上岸後立即進行心肺復甦，搶救後仍不幸身亡。

▲海巡隊發現落海外籍船員。（圖／海巡署東部地區機動海巡隊提供）

海巡隊於19日凌晨1時許接獲通報，在彭佳嶼北北東方141浬處，賽普勒斯籍「AEOLIAN VICTORY」貨輪有1名船員落海失蹤，隨即派遣線上成功艦前往通報海域協尋，成功艦並於當日16時25分，在距離彭佳嶼東北方147浬處發現1具海上漂浮大體，經該貨輪船長辨識確認為落海船員，雙方於完成責付文書相關作業後，由該貨輪將大體運返母港。

搜救過程中，海巡隊於數小時内趕抵100浬外事故海域，並運用高科技「SLDMB」(自我定位基準標誌浮標)分析海水流速、流向等參數，推算出可能漂流熱點區域，在茫茫大海中找到落海失蹤人員。

艦隊分署東部地區機動海巡隊籲請各級船舶應特別注意航安，尤其是商、漁船作業人員更應隨時提高注意力、小心自身安全，防止意外發生。若有需要海巡署服務事項，請利用 118」免費報案電話，海巡人員將派員立即前往處理，全力維護海上作業人員安全。