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社會 社會焦點 保障人權

中油換冷氣...工人抱室外機「5樓墜下」爆頭慘死　僱主遭起訴

▲▼台北市莒光路加油站，一名工人在五樓外牆施工安裝冷氣室外機時，不慎墜落至地面 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲中油北區營業處2021年進行冷氣換新工程時，發生包商趴在室外機施工不慎墜樓意外。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

中油公司前年委外進行營業處冷氣換新，工程層層轉包到郭姓男子公司，郭男帶著自己的工人前往5樓安裝室外機的時候，原有的螺絲釘支撐力不夠，趴在室外機上工作的郭男隨著機器，直接從5樓墜落地面，當場頭破血流慘死。台北地檢署調查後認定，上游中包商林姓負責人應注意郭男施工時未做好安全防護設施，依過失致死罪起訴林男。

中油公司是在2021年2月間，委託某企業公司進行莒光路上北區營業處的冷氣換新，工程透過中包林男，轉接給郭男的江錡公司進行換新施作，和人合夥小本經營的郭男，就帶著自己公司的李姓工人，前往安裝冷氣室外機，郭男則在現場監督施工進度。

▲▼台北市莒光路加油站，一名工人在五樓外牆施工安裝冷氣室外機時，不慎墜落至地面 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲郭男和室外機一起從5樓墜落人行道上，頭破血流身亡 。（資料照／記者黃彥傑攝）

在工程進行到5樓的時候，李姓工人先爬到窗外，協助郭男將室外機搬到外牆固定，此時郭男發現原有的支架只有3支螺絲，支撐力不夠，當下就趴到室外機上，和李姓工人一內一外，合作要在外牆上多鑽2個螺絲孔，沒想到此時支架斷裂，郭男跟著室外機一起從5樓墜下。

此時在室內聽到巨響的中包商林男趕緊從窗口探頭察看，拉起還卡在牆邊的李姓工人，而原本趴在室外機上的郭男則已經墜落人行道，倒在一片血泊中，當場失去生命，送醫急救宣告不治。

郭妻憤而控告上包、中包涉嫌違反《職業安全衛生法》，檢警勘驗現場，發現郭男施工時，沒有戴安全帽或安全防護繩，的確危險，雖然這項工程經過層層轉包，死者郭男本身就是小包業者，並非受雇人，不適用《職業安全衛生法》，但中包商林姓男子在現場負責監督，也應注意到施工過程的安全維護，因此依一般過失致死罪起訴林男，至於大包商則獲處分不起訴。

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