扛人民幣貶值壓力！　陸央行：貨幣政策應對超預期挑戰仍有足夠空間

▲人民幣與美金。(圖／達志影像／美聯社)

記者魏有德／綜合報導

人民幣對美元呈現連續貶值的情況，對此，大陸央行貨幣政策司司長鄒瀾強調，人民幣對美元匯率不是人民幣匯率的全部，7月中旬以來，人民幣對一籃子貨幣匯率穩中有升，對非美元貨幣保持了相對強勢，「貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間。」

▲大陸央行認為人民幣匯率不能單看對美元匯率。（圖／CFP）

鄒瀾指出，今（2023）年以來，國際形勢複雜多變，全球外匯市場波動較大，「市場平時討論比較多的是人民幣對美元的雙邊匯率，實際上，人民幣對一籃子貨幣匯率能更全面地反映貨幣價值的變化。」

鄒瀾認為，人民幣對一籃子貨幣變動可以更全面地體現匯率對貿易投資以及國際收支的影響，「從匯率制度看，我國實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度。人民幣對美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，還應該綜合全面看待，更加關注人民幣對一籃子貨幣匯率的變化。」

鄒瀾稱，人民幣對一籃子貨幣主要可參考人民幣匯率指數，該指數計算人民幣對一籃子外國貨幣加權平均匯率的變動，以相關國家或地區與我國的貿易額為權重，目前包含24種籃子貨幣，對應國家或地區與我國貿易總額佔比超過60%。

鄒瀾提到，人民幣匯率指數在美元、歐元、日元權重比較大，分別是19.8%、18.2%和9.8%，「7月中旬以來，得益於國內經濟穩步回升向好，人民幣對一籃子貨幣匯率穩中有升，受美元指數走強影響，人民幣對美元雙邊匯率有所走貶，對非美元貨幣保持了相對強勢。」

鄒瀾強調，下一階段以保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，「立足長遠、發軔當前、綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。」