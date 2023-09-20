瘋電影／自由之聲　不能將孩子交給任何人

文／賴賴

瘋言瘋語：

這真的是一部非常傷心的電影，要不是因為評價實在太高，已經許久沒有看到這種質感的電影出現，特別來試片，真心推薦，非常非常感人且需要進院支持的作品。電影節奏流暢沒有尿點，過程有許多關卡要突破，一個貌美的選美小姐，來到鄉村跟父親說：你的孩子可以被栽培成為藝人，單純的父親便親手將孩子送給對方，之後消失。

首先他肯定不可能是娛樂片，加上以兒童人口販賣去做性奴，這種議題簡直是慘絕人寰，比連環殺手還令人髮指，這種殘忍的議題投資人卻步，有孩子的父母更難以承擔這種看電影難受的風險，不過電影處理得非常高明，並沒有在兒童受虐的橋段中著墨，而是呈現英雄所遭遇的困境，成功的救出五十幾位兒童。

電影的重點並不是劇情過程，而是透過故事希望世界重視這個議題，那些被擄走孩子到現在還找不回來的，比比皆是，而這種變態存在在各種階級，他可以是富翁、大官甚至老師，看得很心痛，這部電影歷經五年才完成，希望更多人能夠關注這個議題，不要讓這個世界上的人形魔鬼現身得理所當然，如果這是病，希望醫界趕快研發出解決這種病症的藥。

片中一段：一個阻街女郎冒充25歲，原來她只有14歲，她說她從6歲開始接客，一天可以接5、6個。人蛇集團、人口販子都是地獄來的人魔，只有堅強的社會譴責力和互助力才能排除這些罪犯。推薦這部好作品。







片 名：自由之聲

英文片名：Sound of Freedom

類 型：動作、劇情

上映日期：2023-09-22

片 長：02時11分

導 演： 亞歷杭德羅蒙特沃德(Alejandro Monteverde)

演 員： 吉姆卡維佐(Jim Caviezel) 、 蜜拉索維諾(Mira Sorvino) 、 比爾坎普(Bill Camp)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：CATCHPLAY



劇情大綱

故事內容由真實事件改編，講述美國國安局探員提姆(吉姆•卡維佐飾)，負責追查兒童人口販賣相關案件，在一次的任務中將小男孩從殘暴的犯罪組織中解救出來，並得知男孩的姐姐也同樣受害其中，經過一番思考，提姆決定冒險前去搶救，未料卻被政府高層阻止，不允許他再持續追查，提姆毅然決然的辭去工作，並深入哥倫比亞叢林，誓言要把女孩及孩子們從煉獄中解救出來。

▲因為漂亮被欺騙以為可以當明星，連同弟弟也一起被騙。

▲他只有七歲，已經被.....。

▲獲救的弟弟拜託警探找回姊姊。

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