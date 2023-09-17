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瘋電影／保護者　江湖尋仇千萬不要傷及子女

文／賴賴

▲▼ 保護者。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

鄭雨盛闊別九年再次執導，這次的劇情非常簡單，就是一種任務操作感，雖然沒有明確的任務，但是就是他很忙，但到底為何大家想要把他除掉不知道，只能腦補，但是江湖尋仇陷害及因恐懼而擴大犯罪動機的合理性，所以從男主出獄之後開始，沒有說明過去，只有老大一句話，於是屬下揣摩上意之後，開始濫施無辜。

聰明的老大利用急功近利的屬下心態，刻意說得保守，但也不去阻止惡劣的傷害計謀，這部電影的看點在壞人有多壞，這些惡棍接近魔鬼的思考行為模式令人毛骨悚然，電影流暢，幾場動作光影設計相當有創意，很精采也有驚喜。

片　　名：保護者
英文片名：A Man of Reason
類　　型：動作、劇情
上映日期：2023-09-08
片　　長：01時38分
導　　演： 鄭雨盛
演　　員： 鄭雨盛 、 金南佶(Kim Nam Gil) 、 朴星雄（朴誠雄）(Park Sung-woong) 、 李伊利雅 、 朴柔娜
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫


劇情大綱

10年後出獄的秀赫（鄭雨盛 飾）得知自己有個女兒後，就下定決心脫離組織過平凡的生活。等待秀赫出獄的老大應國（朴星雄 飾）覺得遭秀赫背叛，便指使自己的左右手，也就是組織的第二把手成俊（金準韓 飾）監視秀赫。

覺得自己比不上秀赫的成俊，委託被稱為「洗衣機」的殺手組合宇鎮（金南佶 飾）和珍雅（朴柔娜 飾）除掉秀赫。照自己的方式無情地處理目標的兩人，為了殺掉秀赫而接近他……

▲▼ 保護者。（圖／yahoo）

▲剛出獄的男主心事重重。

▲▼ 保護者。（圖／yahoo）

▲男主表明要從良，過去兄弟現已晉升老大，給錢想自保。

▲▼ 保護者。（圖／yahoo）

▲諂媚下屬亟欲表現，欲剷除男主。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 

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