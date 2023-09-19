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瘋電影／豪門心計　有錢人的悲哀

文／賴賴

▲▼豪門心計。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

果然這種娛樂性懸疑片可以讓人輕鬆專注暫時忘記生活壓力，劇情流暢好看，合乎邏輯的設定，一個具有精神暴力傾向的父親，不僅自己玩世不恭的有過許多露水姻緣，所有散播的種子所留下的下一代，難逃DNA的遺傳，個個具有暴力傾向。

好看的故事，直線條單一內容，且場景大多在小島豪宅內，視覺容易包裝且輕鬆設計，拍攝上也省時省力，不需要調度工作組長距離移動，整體感是好看的，就是富貴帶來的罪孽，難以估計，為了財產大家都喪心病狂甚至不顧親情，果然是驚悚片。

片中的老富翁，是典型的動物型人格，以自我為中心，體會不到他人感受，加上年邁後有老人痴呆前兆傾向，他多疑且暴力傾向，遇到這種父母，正是消災添福，消業障的好機會。

片　　名：豪門心計
英文片名：The Origin of Evil
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2023-06-02
片　　長：02時03分
導　　演： 塞巴斯蒂安馬尼爾(Sbastien Marnier)
演　　員： 羅蕾卡拉米(Laure Calamy) 、 朵莉亞緹莉兒(Doria Tillier) 、 多明妮克布蘭(Dominique Blanc) 、 賈克韋伯(Jacques Weber) 、 蘇珊克雷蒙(Suzanne Clément) 、 塞萊斯特布倫奎爾(Céleste Brunnquell) 、 維羅妮卡魯吉亞莦菈(Véronique Ruggia)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：原創娛樂


劇情大綱

爾虞我詐的豪門風雲，不到最後不會知道誰才是真正的贏家…

在魚罐頭工廠上班的史蒂芬，某天意外發現她竟是富商瑟傑的親生女兒，還突然被介紹入住到瑟傑家中。儘管瑟傑的家人們並不歡迎她的突然到來，包含住在這座豪華海濱別墅中的瑟傑、他奢侈的妻子、他的女兒、一個野心勃勃的女人、一名叛逆的少年，以及詭異的女僕。這當中有人滿口謊言、有人笑裡藏刀，在猜忌和謊言之間，一個巨大的謎團正在增長，而豪宅中的人性之惡正在蔓延中。史蒂芬究竟從哪裡來？而誰又才是這個家庭中的主事者呢？

▲▼豪門心計。（圖／yahoo）

▲風光一世的老富翁，老了受盡折磨。

▲▼豪門心計。（圖／yahoo）

▲家人明明都很善良卻因為父親而雞飛狗跳。

▲▼豪門心計。（圖／yahoo）

▲富翁死了大家都很開心。

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