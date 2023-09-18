四期教育成佛有你／遭遇生活重大變故　幸有善知識引導

文／陳沭錚

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】佳作陳沭錚 作品：讓心回家

那一晚接到我哥的電話，告知我父親正在趕往醫院的路上，已經停止心跳一次。兄弟和我都紛紛的趕往醫院，出門前還聯繫了願力幫忙，請法師緊急處理在山上點燈。站在急診室外焦急的等待。近二十分鐘醫生走出來宣告父親離世。走到急診台上看著父親的遺體，深深的體會到生命是多麼的無常。這一刻來得太突然了，也沒見到父親臨走前的最後一面。正在不知所措的情況下，接到了法師的來電，安撫中也讓我知道接下來，應該如何去面對和安慰家人。也提醒我曾經上了生命關懷的課程。心，在通過電話後也逐漸平靜下來，走到父親身旁做了一個好好的告別。從來沒想過所學過的課程，會是在這種情況下運用，實踐在自己的生活中。

父親就像心中紮根很深的一顆大樹，突然的離開讓心裡突然很心慌不安。不久自己生活也出現了一些變卦，讓自己不得不離開做了幾十年熟悉的行業工作崗位，在很迷茫、焦慮、甚至無助的情緒中，走著走著，偶爾會升起了嗔恨心，但很快的又將它滅了，時時刻刻提醒與告訴自己，一切的發生都是因果。

在這困難的時刻，非常感恩家人伸出援手，讓自己有棲身之處，讓自己好好沈澱與反思。

記得求學時期都一直有幫忙家族生意，從小學一年級就跟著父母，每天清晨到檔口開檔幫忙，一直到了中學畢業後，就沒再幫忙家裡生意。覺得只要能在外賺取一份薪水過生活就叫生活。畢業至結婚生子，從來沒停止過打工生涯，也一直做著同一份職業。直到上個月一直平順的生活上，突然發生了一些變動，讓自己決定結束活了半輩子的打工生涯。那種徬徨不安的心情，是無法向任何人傾訴。只有靠自己默默地承受著，走一步看一步的，放慢腳步，慢慢的走著。

一個月將過去，還是無法做到讓自己歸零。但卻有覺察到了一些些，自己好像活了幾十年，現在才開始要學習很多生活技能。很多事不會做，很多事不懂，原來以往的自己急急忙忙的活著，就只懂得上班、下班，月尾領薪水過生活，直到現在把腳步放慢，好好的覺知自己，才感覺自己現在才正要開始學習如何生活。

多年前因緣讓自己走入靈鷲山，遇見這輩子的恩師心道師父，非常感恩他創辦了四期教育，隨順眾生的因緣來教導每一位弟子。甚至隨著時代的變遷，設立了線上課程，讓世界各地忙碌於生活中的弟子們，都有機會自我安排時間連線上課學習佛法。

其實很慶幸自己這輩子有機會遇見佛法，在這幾年裡一直在佛法中薰陶，當在生活中遇到困境與逆境時，能把所學過的佛法，拿出來運用。並能時時刻刻提醒著自己，凡是的發生都有它一定的道理，它是來度化我們，所以一切都是最好的安排。

心道師父說：‘’我們的業力是從身、口、意的行為來的，善的時候產生順境，惡的時候產生逆境。所以，要種好因，改變我們的心裡，改變我們的思想，覺悟世間不管是好是壞，都是無常。無常就是一切都是短暫的，不管怎麼好，畢竟會過去；不管怎麼壞，也會過去；我們需要的是一顆安定的心’‘。

世間一切是那麽的無常，所以得好好的用功，善用網絡的方便，把握師父給予我們的方便法，在四期教育所有的課裡精進學習。把學習了的法教運用在生活中，好好的用心生活，也可以是修行。每一個用心的當下，也就是修行，修心與修正行為，把佛法好好的融入生活中，在每一個當下都薰陶在佛法中去過日子。對我而言，佛的戒律並不是想要套著每一個人，而是人生路上的明燈，一盞一盞的指引著我們走在對的方向，找回真如本性，直走到盡頭。

宇宙有一個定律，你向它拋出什麼，它反彈回來的就是什麼！所以你釋放善的能量，回來的將是善的能量；同樣的你釋放惡的能量，回來的將會是惡的能量。這是一個很公平的定律，也是所謂的因果。用一顆善良的心，去包容宇宙萬物，寬待自己。一切唯心所造！眼前的世界是自己所創造出來的。每一個當下都用心，這個世界會給你一個意想不到的未來，找回大我，找回初心。

讓心，回家！

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