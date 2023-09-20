網紅誘姦少女手法曝光！　「惡劣騙砲」下場很慘

▲茶A以4萬6千元代價，誘騙13歲少女性交易，還要求對方穿著學校制服赴約，完事後卻只給1千元，騙說餘款早已給老鴇「阿姨」。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

網紅「茶A」（本名：山海）曾提告前女友「老濕姬」米砂（Misa）偷拍LINE對話內容，鬧出妨害祕密風波，如今又爆出性侵13歲少女醜聞。據最新出爐的法院判決，茶A扮老鴇「阿姨」，上網亂槍打鳥，開價1次4萬6千元誘拐少女性交易，1名13歲少女誤信上當，茶A再變身嫖客赴約；更可惡的是，完事後他竟只付1千元，並佯稱餘款都給了老鴇阿姨，便拍拍屁股走人，事後老鴇帳號也消失，少女驚覺被騙報警。

▲茶A先前曾和朋友組成YouTuber團體「SorryBoner」，之後因成員翻臉而解散。



警方查出，茶A還曾誘騙另名未成年少女拍攝裸照，企圖與人共謀販售未成年裸照營利。新北地方法院審理後，茶A被依妨害性自主及違反《兒童及少年性剝削條例》等罪，判處4年有期徒刑。

▲茶A和13歲少女約在新北市板橋捷運亞東醫院站後，將少女帶到附近的「甜蜜蜜HOTEL」進行性交易。

▲新北地院依妨害性自主等罪，判茶A應執行4年有期徒刑。

新北地方法院最近判處一起「兒少性剝削」案件，嫌犯利用高價誘騙未成年少女進行性交易，事後僅付1000元搪塞，涉嫌援交詐騙，由於被害少女年僅13歲，已構成妨害性自主罪。不僅如此，檢警還發現嫌犯手機中有其他未成年少女的裸照，嫌犯企圖與友人蒐集更多少女清涼照片上網販售，違反《兒童及少年性剝削條例》，法官以涉犯數罪，合併重判4年徒刑。

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