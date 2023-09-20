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信義原鄉學堂掛牌　提供失智症患者多元照護...減輕家屬負擔

▲「信義原鄉學堂」正式掛牌運作。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲「信義原鄉學堂」正式掛牌運作。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

根據衛福部統計，國內失智者人口在2022年已超過30萬人（南投縣內約有7981人），其中65歲以上老人約每13人即有1位失智者，80歲以上約每5人即有1位，且罹病者有年輕化現象；竹山秀傳醫院也成立｢信義原鄉學堂｣服務據點，提供失智個案與家屬非藥物治療課程，透過多元的照護模式，真正幫助個案達到預防及延緩的目標。

竹山秀傳醫院指出，｢信義原鄉學堂｣在6月底已正式接案，服務信義鄉親，19日於信義鄉衛生所二樓正式掛牌；目前每週只有週一、三、四3天活動，讓原本足不出戶的患者願意和其他人一起上課、參與活動，臉上有了笑容，也讓家屬有感，例如據點裡有3位超過90歲的阿公阿嬤，從原本需要人推輪椅外出，到後來願意自己步行前往據點，現在已會跟著做運動、拿起剪刀做勞作。

▲「信義原鄉學堂」正式掛牌運作。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲「信義原鄉學堂」正式掛牌運作。（圖／竹山秀傳醫院提供）

院方說明，失智症非單一項疾病，而是一群症狀的組合，也需要多元照護模式才能真正幫助個案達到預防及延緩的目標，長照2.0中除個案外也將家屬列為重要的照顧對象，服務據點亦提供認知促進、懷舊風情、延緩失能等課程，以維持失智者之最佳功能狀態與提升生活品質，並針對有需要的個案進行家庭訪視或電話問安、提供家屬失智症照護技巧之訓練課程及支持團體活動，以減輕家屬照顧負擔。

▲「信義原鄉學堂」正式掛牌運作。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲「信義原鄉學堂」正式掛牌運作。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，該院從106年就設置「失智症共同照護中心」，接著輔導社區設立服務據點並提升量能，目前已有包括草屯土城、竹山中和、山崇、下坪、鹿谷彰雅、集集和平、名間、和水里等13個樂智服務據點，以社區照護模式提升對長輩的照顧，一起預防及延緩失智，並結合醫院開發的社區遠距照護系統，讓失智者隨時量測血壓、心跳、血糖、體溫等，並即時將照護數據傳輸至24小時的遠距照護中心，由專業個案管理師進行衛教服務。

南投縣衛生局企劃及長期照護科謝敏惠科長也說，信義原鄉學堂是全縣第27個失智據點，也讓13鄉鎮都擁有失智據點，希望未來能再有更多據點加入，也期待信義原鄉學堂明年服務天數能從3天增加到5天，成為長輩的第二個家。

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