快訊／海巡高官公費專買這家產品　測考中心前主任涉圖利遭搜索

▲海巡署前測考中心主任涉嫌利用首長特別費圖利親友遭約談。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

海巡署前測考中心石姓主任，在任期間握有首長特別費支用權利，卻被發現他老是買同一家公司的生活用品餽贈下屬，經政風調查，這家公司是石男的親友所開，違反利益迴避，經通報廉政署，石男被調職、罰緩6萬8千元後，台北地檢署19日發動10路搜索，預計約談石男夫妻等3人到案，全案朝《貪污治罪條例》圖利罪嫌方向偵辦。

石男是在2018年就任海巡署教育訓練測考中心主任，主要職掌海巡單位的學資教育、職前及在職訓練規劃及執行，石男身為單位首長，握有特別費可用來購買物品餽贈、犒賞下屬，可是有同仁發現，石男在2020年間，每次送的日常用品，都是出自同一家公司，政風單位主動進行調查，發現這家公司竟然是石男親友所開設。

政風單位查證告一段落後向廉政署提報，石男遭調職，並被法務部在2022年依違反《公職人員利益衝突迴避法》開罰6萬8000元，同時報請台北地檢署指揮偵辦刑事部分，檢察官懷疑其中涉有圖利親友的刑事責任，因此在19日指揮廉政署北調組兵分10路搜索並約談相關人士到案。

對此，海巡署表示尊重，並將配合提供相關資料，以釐清案情。