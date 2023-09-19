正妹「喬喬」求買遊戲點數　桃園阿北險遭詐3萬

▲員警接獲店員通報前往阻詐。（圖／龜山警分局提供）

記者楊興熾興／桃園報導

陳姓男子於超商內欲購買3萬元的遊戲點數，店員察覺有異通報警方，員警獲報即刻趕往現場，經了解陳男是受到典型的「點數交友詐騙」，員警向陳男解釋一旦購買點數交付驗證碼後，辛苦錢就如同打水漂般一去不復返，並舉案例說明，才將陳勸退放棄購買遊戲點數。

▲▼經警方說明為典型的「點數交友詐騙」及舉案例，終讓陳男放棄購買遊戲點數。（圖／龜山警分局提供）

昨日下午15時許，龜山分局大華派出所接獲轄內超商店員報案，指稱陳姓男子（60歲）在店內操作機臺許久，欲購買3萬元的遊戲點數，疑似遭到詐騙，正值擔服巡邏勤務的警員許琮琪、陳柏任立刻趕往現場了解狀況。

陳男表示，在通訊軟體認識一名叫做「喬喬」的女網友，對方請他協助購買遊戲點數，警方向陳男表示此為非常典型的點數交友詐騙，至今已有相當多的案例，一旦購買點數交付驗證碼之後，辛苦錢就像打水漂一樣再也回不來了，經過十幾分鐘的勸說之下，陳男才終於認清事實將錢收起來，打消購買點數的念頭而離開超商。

大華派出所所長蕭正國肯定員警積極向轄內超商進行犯罪預防宣導的作為，呼籲民眾現今通訊科技發達，網路詐騙更是層出不窮，切勿將錢財以各種形式交付給素未謀面的陌生人，遇疑似詐騙話術請撥打110或165反詐騙專線求證，多一分警覺、少一分風險。