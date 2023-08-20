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社會 社會焦點 保障人權

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」！員警也訝異

▲▼12條通 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲杜姓男子車禍後將剛認識的女網友丟包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄岡山警分局18日晚間11時許接獲通報，橋頭區甲樹路段發生一起交通事故，甲圍派出所員警抵達現場查處時，發現是一名杜姓男子（25歲）騎車肇事後，竟棄置後座女網友不顧，逕自逃逸，員警隨即也在不遠處找到逃逸的杜男，結果一查，杜男為高雄地檢等12處院檢發布的通緝犯，同時涉及酒後駕車、肇事逃逸等案，當場將他移送偵辦歸案。

甲圍所員警獲報到場時，第一時間發現地上呆坐一名女子，一開始以為是機車駕駛人，不料路旁民眾則向警方表示「其實女子是重機車的乘客，重機車駕駛為一年輕男性，在事故發生後，沒有留在現場反而徒步離開」。

▲▼12條通 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲杜姓男子被查出身背12條通緝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方掌握特徵後，隨即在附近擴大搜查，果然在附近發現臉部及四肢皆有傷勢的柯姓男子，面對警方的盤查，杜男也坦承騎機車載著剛認識的女網友發生車禍。

警方後續清查後，發現杜男除了肇事逃逸外，同時也是酒後駕車，不僅如此，杜男自2020年起，分別遭台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、高雄等多處地方檢察署及法院所發布通緝，身上背了12條通緝，讓承辦員警也覺得不可思議，當場將柯男逮捕，並在訊後依法移送歸案。

岡山分局呼籲，民眾若有收到法院或地檢署的司法傳票文書，務必依指定庭期到案說明，以免損害自身權益；警方也將持續針對轄區治安要點主動查緝及防止不法事件發生，給予民眾安全、健康的生活環境。

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