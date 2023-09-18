空中相撞！美國飛行大賽2機墜毀　冠亞軍當場喪命

PICTURED: Two T-6 pilots, Chris Rushing and Nick Macy, are killed after crashing during landing at end of Reno Air Race https://t.co/jiABTEAehy pic.twitter.com/bRB2Ua5YiZ — Daily Mail US (@DailyMail) September 18, 2023

記者葉睿涵／編譯

美國內華達州17日舉行飛行競賽，不料有2架飛機在當地下午2時15分左右降落時，意外在半空中相撞後墜毀，造成機上2名飛行員不幸罹難。

綜合CNN與美聯社報導，雷諾航空競賽協會（Reno Air Racing Association）表示，2架飛機在T-6 Gold的比賽結束時意外相撞，導致飛機墜毀。美國運輸安全委員會稱，這2架飛機的殘骸最終僅相距800公尺，而2名飛行員則當場死亡。

▲罹難的2名飛行員分別是本場比賽的冠亞軍拉辛和美斯。（圖／翻攝自YouTube）

截至目前為止，當局尚未公佈這起意外的其他細節，僅表示沒有其他人員受傷。《今日美國》與CBS指出，遇難的2名飛行員都來自加州，他們分別是本場比賽的衛冕冠軍拉辛（Chris Rushing），以及排名第二的美斯（Nick Macy）。

雷諾航空競賽協會董事會與T-6項目負責人表示，他們正努力與遇難飛行員的親屬取得聯繫，而美國運輸安全委員會（NTSB）、聯邦航空總署（FAA）和地方政府已開始就墜機原因展開調查。