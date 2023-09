空中相撞！美國飛行大賽2機墜毀　冠亞軍當場喪命

PICTURED: Two T-6 pilots, Chris Rushing and Nick Macy, are killed after crashing during landing at end of Reno Air Race https://t.co/jiABTEAehy pic.twitter.com/bRB2Ua5YiZ

記者葉睿涵/編譯

美國內華達州17日舉行飛行競賽,不料有2架飛機在當地下午2時15分左右降落時,意外在半空中相撞後墜毀,造成機上2名飛行員不幸罹難。

綜合CNN與美聯社報導,雷諾航空競賽協會(Reno Air Racing Association)表示,2架飛機在T-6 Gold的比賽結束時意外相撞,導致飛機墜毀。美國運輸安全委員會稱,這2架飛機的殘骸最終僅相距800公尺,而2名飛行員則當場死亡。

▲罹難的2名飛行員分別是本場比賽的冠亞軍拉辛和美斯。(圖/翻攝自YouTube)

截至目前為止,當局尚未公佈這起意外的其他細節,僅表示沒有其他人員受傷。《今日美國》與CBS指出,遇難的2名飛行員都來自加州,他們分別是本場比賽的衛冕冠軍拉辛(Chris Rushing),以及排名第二的美斯(Nick Macy)。

雷諾航空競賽協會董事會與T-6項目負責人表示,他們正努力與遇難飛行員的親屬取得聯繫,而美國運輸安全委員會(NTSB)、聯邦航空總署(FAA)和地方政府已開始就墜機原因展開調查。

RIP Nick Macy and Chris Rushing, pilots of Six Cat and Baron's Revenge T6 Texans. They collided and crashed while lining up for landing after finishing 1st and 2nd in the Gold Race at the last ever Reno Air Races today. God Bless you, your families and crews. pic.twitter.com/ANg72BfGrt