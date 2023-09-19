丹麥藝術家收244萬「作品交出2張白紙」　法院判他把錢吐出來

▲丹麥藝術家哈寧的作品「拿了錢就跑」。（圖／翻攝Instagram@kunstendk）

記者吳美依／綜合報導

丹麥藝術家哈寧（Jens Haaning）接受博物館委託，以53萬2000丹麥克朗（約新台幣244萬元）薪酬，重製2幅早期作品。沒想到，他竟交回2幅空白畫作，還將作品命名為「拿了錢就跑」。哥本哈根法院18日裁定，他必須向博物館償還資金。

哈寧是一名概念藝術家，作品關注權力與不平等。他曾有一項藝術計畫，旨在為丹麥及奧地利的薪資問題發表立場，第一幅是2007年的「丹麥人平均年收」，把丹麥克朗鈔票固定在畫布上，第二幅於2011年完成，使用歐元紙鈔代表奧地利人薪資狀況。

2021年，奧爾堡現代藝術博物館（Kunsten Museum of Modern Art Aalborg）委託哈寧重製上述2幅作品，結果卻出乎意料。館長安德森（Lasse Andersson）表示，「他激怒了我和我的策展員工，但我也笑了，因為這真的很幽默」，並且決定無論如何都要展出。

When staff unpacked the newly delivered works, they found two empty frames with the title Take the Money and Run. 由 The Guardian 發佈於 2023年9月18日 星期一

BBC與衛報報導，儘管博物館照樣展出2幅作品，但仍要求還錢，被拒絕後才採取法律行動。哈寧曾在受訪時解釋，「這個作品就是我拿了他們錢。這不是盜竊，這是違約，而違約也是作品的一部分。我鼓勵其他工作條件和我一樣悲慘的人也這麼做。」

經歷2年多官司纏訟，哈寧被法院要求歸還49萬2549克朗（約新台幣226萬元），這是扣除藝術家必要開支後的費用。他18日受訪時表明不打算上訴，但稱多虧此事宣傳，博物館賺到的錢，比當初的投資多了許多。