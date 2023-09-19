郭台銘連署「一張200」挨酸　真實價碼揭密

▲針對非6都縣市，郭陣營將採取「直營店」與「加盟店」概念，在各縣市拓展中、小型連署站。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

政壇日前盛傳郭營以每份連署書200元價格，委託公關公司協助，被外界狂酸太便宜、不懂市場價格，郭台銘則強調「談錢就俗氣了」，公開否認此事。

本刊調查，其實200元並不是指每份連署書的價碼，而是公關公司達到「保證份數」後每份連署書的額外獎金。例如，A公司若開出能達到5萬份有效連署書，最後也確實達標，那以每份200元計算，A公司就能獲得1000萬獎金。

只不過，由於近來檢調查賄風聲鶴唳，郭營擔心此激勵模式，恐被操作成「前金後謝」的對價關係，因此現已暫緩此方案。

▲郭營規劃在人口稠密的6都設立大型連署總部，台北總站搶先在18日曝光，位於人潮車流量大的忠孝東路四段。



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