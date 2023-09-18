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社會 社會焦點 保障人權

高雄夫妻遭惡鄰砍殺　小兄弟得知死訊含淚：我是不是不乖？

▲吳姓嫌犯被移送地檢署時，一臉無悔意，冷眼看待媒體採訪 。（圖／記者吳世龍攝）

▲吳姓嫌犯被逮至今都保持沉默。（圖／記者吳世龍攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市苓雅區63歲吳姓男子15日疑因不滿樓上鄰居夫妻不斷發出噪音，竟持刀進屋殺害羅姓夫妻兩人，而羅男的兩名幼子目睹父母被殺，事後忍不住自責地詢問大人「我是不是不乖？」讓人聽得痛心。

回顧案情，住在14樓的一對羅姓夫妻，遭13樓吳姓男住戶分別砍殺7刀、4刀，兩人當場死亡。駭人的是，死者2名年幼兒子全程目擊父母遇害過程，急奔下樓找管理員求救「我爸媽被殺了」、「殺人的是13樓的阿北」。

事後，吳男被逮，態度還相當不配合，至今仍「全程拒答」，而羅姓夫妻遺留的6歲、7歲兒子，則交由阿公照顧。

▲▼孫子阿公 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲羅姓小兄弟的阿公。（圖／記者吳奕靖翻攝）

阿公表示，16日晚間才跟小孫子坦言父母的死訊，小孫子這兩天經常躲在牆角不要人抱，6歲的弟弟還詢問「我是不是不乖？」等，讓他看了都非常心疼。

據《聯合新聞網》報導，阮綜合醫院身心內科主任胡學錦表示，小兄弟目前除了需要家屬陪伴之外，也要進行長期的心靈輔導追蹤，這段傷痛經歷可能需要10年的心理輔導，就算到了青少年階段都未必能走出陰影。此外，檢警若要問訊，最好一次就問清楚，否則交代父母的死亡過程，只會加深這段記憶，「如果可以，次數越少越好」。

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