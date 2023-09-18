桃園男不滿超車糾紛被按喇叭　逼停機車還亮瓦斯槍恐嚇

▲在路口因行車鳴按喇叭糾紛，卻引來亮瓦斯槍恐嚇。(空景圖)（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

20歲陳姓男子前晚與19歲王姓友人分騎2部機車行經桃園市蘆竹區山林路時，與林姓男子所駕自小客車因超車及鳴喇叭發生糾紛，陳男被林姓男子逼車後，王男則乘隙離開，後來又與王男在街相遇，林嫌以手持瓦斯槍方式恐嚇王男及口出「你是不是很囂張」等語，案經陳、王被害人報案，警方通知林嫌到案，依妨害自由、恐嚇等罪函請桃園地檢署偵辦。

▲警方迅速偵辦傳喚涉案林嫌，依法偵辦(空景圖)。（圖／蘆竹警分局提供）

這起因行車糾紛引發生亮槍事件，發生於16日22時45分，被害人陳姓男子與王姓男子相約騎機車出遊，行經蘆竹區山林路三段、赤塗路口時與林嫌所駕汽車因超車及按鳴喇叭等事由發生糾紛，陳男遭林嫌逼車，王男則乘隙離開。雙方離開後，被害人王男又於案發時地蘆竹區機捷路與外社街口再次遇林嫌，林嫌以手持瓦斯槍方式恐嚇王男及口出「你是不是很囂張」等語。

被害人陳、王男等2人自行至派出所報案，蘆竹分局立即成立專案小組偵辦，經員警調查後，於昨日通知林嫌到案，並查扣瓦斯空氣槍1把。經初步檢視該槍支為灌裝瓦斯，填充BB彈之空氣槍，未具殺傷力，惟仍依規送請鑑驗，本案將依妨害自由、恐嚇等罪函請桃園地檢署偵辦。警方呼籲行車應遵守交通規則，勿爭道行駛，且勿因一時行車糾紛而逞強，相互傷害引發刑事案件。