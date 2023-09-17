台閩「農業神」張聖君可愛登場　兩岸台青齊聚傳承歷史文化

▲ 兩岸信仰神明張聖君Q版造型登場 。（圖／台商提供）

記者任以芳／福建報導

張聖君誕辰999週年為契機，「2023閩台張聖君文化研討會暨第十一屆海青節永泰活動」日前在福建舉行，兩岸青年、海內外專家學者、社會各界有關人士齊聚一堂，共同探討聖君信俗文化，進行兩岸民間文化交流，，還有張聖君Q版IP周邊產品，個性郵票等，十分受歡迎。

張聖君是兩岸三大信仰神明之一，根據記載，張聖君傳說有千年歷史，形象端正，扶危濟困、懸壺濟世、保境安民，也是「最大農業神」、商業神、醫藥神。目前張聖君信仰文化遍布台灣以及東南亞一帶，2017年「張聖君信俗」被列入大陸福建省第五批省級非物質文化遺產。

永泰是閩台張聖君信俗文化的發祥地，張聖君出生在嵩口鎮月洲村，成長和得道的地方在盤谷鄉方壺岩，每年永泰都吸引大兩岸信眾來此謁祖、請香、交流。福州大學當代閩台文化研究所所長甘滿堂表示，張聖君信仰隨著先民移居台灣並在台灣落地生根，「閩台兩地的張聖君文化信仰表明，兩岸文化血脈有共同的淵源。」

本屆活動搭配永泰縣引才惠台政策，兩岸青年、專家齊聚探討中華傳統文化保護與發展，以及張聖君信俗文化，活動也發佈超可愛Ｑ版張聖君IP形象及相關周邊產品，如張聖君個性郵票等。

▲2023閩台張聖君文化研討會暨第十一屆海青節永泰活動 。（圖／台商提供）

目前就讀廈門大學電影學院戲劇影視學在讀博士生的台青周暐閎，也是福建周公堂文化傳播有限公司負責人。談及張聖君信俗文化，他認為，透過戲劇表演的方式，結合鄉村振興，兩岸青年可以用創意把張聖君信俗文化打造成熱IP。

先前位於盤谷鄉方壺岩張聖君母殿廣場，舉辦張聖君誕辰999週年祈福大典活動，吸引兩岸信眾上千人參加，科儀規範、隆重，場面盛大、壯大。首次參加活動的台青都表示很震撼感，「希望能讓更多的台灣好友一起過來參加大典。」

儀式結束後， 在盤谷鄉方壺岩進行千人午宴活動，宴席採用當地最地道的優質食材作為菜品主料，設九道吉祥菜以此祝福聖君誕辰。