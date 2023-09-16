巴西蛋延燒！地方喊話中央要流向　食藥署曝資訊系統可查範圍

▲食藥署副署長林金富，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

農業部進口雞蛋爭議持續，地方包含台中、新北紛紛喊話中央公布流向。衛福部食品藥物管理署今（16）日說明，目前食藥署資訊系統，有提供各縣市衛生局查詢公司登載在該縣市轄區內的輸入業者資料，查詢範圍包含輸入紀錄、產品品名、來源等基本資料，而輸入蛋品合格後可以國內流通，相關資料則回歸農業部。

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▲新北擴大稽查轄內蛋品洗選場。（圖／新北市衛生局提供）

台中市長盧秀燕批評和農業部要不到巴西蛋流向，新北市衛生局也指出，因目前中央未完整說明進口巴西蛋品經洗選後的銷售流向，在資訊不明下，地方稽查人力疲於奔命並造成消費者恐慌。

食藥署表示，已建有食品雲資訊系統，供各縣市政府衛生局查詢轄區內之輸入業者的輸入食品資料，該系統目的為協助地方政府衛生局掌握轄內輸入業者輸入食品資訊，以利其食安管理。

食藥署副署長林金富受訪說明，食藥署系統僅有輸入業者資料，地方衛生局可以查找範圍，為限定在公司登載在該縣市轄區內的業者，跨縣市資料未提供主要是考量資訊安全；此外，輸入雞蛋只要合格後就可以進入國內自由流通，相關資料管理則回歸至農業部。

農業部15日則澄清，從未拒絕提供資料，而是請對方依照程序索取資料，台中農業局已來函索取，將依程序回覆並提供資料。