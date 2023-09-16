第3波水逆結束了！12星座運勢出爐...這3類人財運旺爆

▲2023年的第3波水逆今天結束啦。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2023年的第3波水逆在今（16）日結束了，清水孟國際塔羅小孟老師提醒民眾，水逆結束後，將會進入秋冬，各星座也將面對不同的挑戰。尤其是天秤座，容易有較多且不規律的活動，可能導致身體有不穩的狀況，此外射手、水瓶座，也需要學習管理情緒及保持清晰的理解能力，才能避免情緒、肢體衝突。

《在工作方面有好運》

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第3名處女座：

在溝通方面能自信和清晰的表達自己，在交流中也能表現出創造性，同時也能夠保持專業形象。

第2名金牛座：

無論是在個人成長、自我表達或工作領域的發展，都會有不錯的機會，可能是新的提升或工作上的變化。

第1名獅子座：

在外表和個性方面，具有吸引力和魅力，因此有助於在人際關係中建立和諧的關係，同時會有很強的自信心，能夠在商業經營取得好成績。

《在感情方面有好運》

第3名魔羯座：

會與伴侶尋求共同的價值、觀念，可能讓你更深入了解自己和伴侶，將能建立起更穩定的關係。

第2名天蠍座：

很有可能會把重心放在家庭或伴侶上，除了能得到這方面的感情溫度外，還有可能建立起事業關係。

第1名雙魚座：

能更聰明且有自信的表達想法，有助於與伴侶溝通、排除誤會。

《在財運方面有好運》

第3名牡羊座：

會表現出豐富的創意來幫自己獲得財富，在工作的服務方面，也有機會能以較聰明且有效率的表現，提升自己的財務狀況。

第2名巨蟹座：

愛情有機會幫助你得到更廣的財務收入，若有家族事業，則能與家人進行有效的溝通，提升財務的水平。

第1名雙子座：

在藝術方面有好的表現，能夠將興趣發展成事業，且能增加不少的收入，也有機會取得投機方面的偏財。

《入秋冬後需要注意》

第3名水瓶座：

不穩的情緒，會造成婚姻、伴侶關係有意外發生。老師建議需要保持坦誠的溝通，也得學習情緒管理，才能讓你保持冷靜。

第2名射手座：

容易受親友的影響，使你的判斷跟理解有錯誤，嚴重還會出現肢體衝突。老師建議嘗試以理解及平和的方式解決問題，同時也要努力保持清晰的表達和理解能力。

第1名天秤座：

因為生命能量強烈，所以容易有較多且不規律的活動，可能導致身體有不穩的狀況，對健康產生影響。老師建議，要記得適當的休息和放鬆，且要找到適合自己的健康習慣和生活方式。

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