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社會 社會焦點 保障人權

嗆趙少康「拋妻棄子」等嘸證人救援　周玉蔻被求償千萬10／11宣判

▲▼媒體人周玉蔻指趙少康「拋妻棄子」，被趙提告索賠1000萬元，台北地院15日開庭審結，周玉蔻當庭加碼指趙少康威脅證人不敢出庭，趙少康發表書面聲明回應案情。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼媒體人周玉蔻（中）指中廣董事長趙少康「拋妻棄子」，被趙索賠千萬，法院15日開庭審結，周玉蔻當庭加碼指趙少康利用PO文與節目，威脅證人不敢出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年（2022年）公開指稱中廣董事長趙少康家暴前妻、又「不認骨血，拋妻棄子」，被趙提告求償1000萬元，周聲請傳喚2位證人救援，反被其中1人當庭打臉從沒跟周說過趙的家務事，而周寄望的第2位證人也遲未回台。台北地院今開庭，周指趙公開評論案情藉此威脅證人不敢出庭，更喊話趙應出庭跟她討論，養小孩該用怎樣的父親態度，法官諭知辯論終結，訂於下月（10月）11日上午11點宣判。

趙少康今沒出庭，委由律師代打，並提供親筆簽名聲明：「我再次強調，我從來沒有毆打過女性，也從來沒有什麼家暴。」請法官對周玉蔻從重處罰，周玉蔻並非初犯，之前侮蔑郭台銘案、馬英九案，都被輕判處罰200萬元，顯然罰得太輕，「一定要讓她知道胡亂毀謗是要付出高昂代價的」。對於周玉蔻庭訊對趙的反擊，趙的律師簡單回應「自說自話、沒有根據」。

▲▼媒體人周玉蔻指趙少康「拋妻棄子」，被趙提告索賠1000萬元，台北地院15日開庭審結，周玉蔻當庭加碼指趙少康威脅證人不敢出庭，趙少康發表書面聲明回應案情。（圖／記者黃哲民攝）

▲中廣董事長趙少康提供親筆簽名聲明，請法官從重處罰並非初犯的周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻開完庭不回應記者發問，記者問她當庭指稱趙少康威脅證人、會不會擔心因此再被趙提告，周低頭滑手機撥了撥頭髮，抬頭張望遠處當成沒聽見。

本案源於2022年9月17日，周玉蔻先在個人臉書PO文「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路，可別耐捺（應為按捺）不住、自提油火燒身啊！關鍵字：家暴...拋妻棄子...不認骨血。」等語。

接著同月19日，周玉蔻主持民視《辣新聞152》政論節目，點名趙少康若再說她是民進黨側翼，「那我就告訴你，你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」。趙少康自認遭抹黑，告周玉蔻與民視連帶求償精神慰撫共1000萬元，且各須移除本案污衊他的言論及節目影片，不得再發表或散布。

周玉蔻出庭堅稱有消息來源，且她30多年前還是中廣小記者時就聽聞，周自稱多年來一直有人跟她說趙少康虧待前妻母子，包括新黨的朋友，她去年揭發趙的家醜，是因趙當時宣布有意參選2024年總統，趙與前妻母子的互動是檢視擬參選人人格本質的重要因素，是可受公評之事。

▲趙少康出席軍警消聯合總會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康控媒體人周玉蔻抹黑他「拋妻棄子」，提告向周玉蔻求償1000萬元。（圖／記者林敬旻攝）

周玉蔻聲請傳喚2位證人證明她有求證，其中1位是她譽為「值得信賴、不會說謊」的中廣播音員韓靜燕，退休約20年、現年80歲的韓女出庭精神矍鑠，字正腔圓說1980年代和周在中廣總台共事，她2001年從中廣離職時，趙還沒進中廣，她那時也不認識趙或趙的家人，怎會跟周討論「我自己都不知道的事」，何況她跟周只有寒暄但無私交，周看到她出庭都認不出她。

周玉蔻被韓靜燕的證詞打臉，寄望傳訊第2位證人、曾任國民黨駐美副代表黃裕鈞救援，周聲稱黃2度告訴她，在美國見過趙少康前岳母，以及趙與前妻所生獨子、「跟趙少康長得很像」，黃還說趙的前妻所生之子成長過程受父母婚姻破裂而飽受煎熬，當地華人圈口耳相傳趙「拋妻棄子」，周並強調黃表示願出庭作證。

法官給周玉蔻5個月時間、3度傳喚黃裕鈞都撲空，今開庭時，法官依職權當庭上網查閱入出境資料，確認黃去年10月30日離境赴美就再也沒回台，周的律師極力主張先前不願揭露證人身分，就是怕證人有壓力，這是周身為媒體人所遇到的困境，但周本案沒捏造事實，是對可受公評之事合理評論，包括「揣摩趙少康前妻心境」，縱然部分細節不對，仍受言論自由保障。

趙少康委任律師反駁指出，說人家「拋妻棄子」絕非主觀單純意見表達性質，而是可以驗證真假的事實陳述，媒體的「第四權」不是權力，而是責任跟公益，不能濫用，趙少康就是周玉蔻濫用「第四權」的被害人，周應自負舉證不力的後果，不該混淆「消息來源」與「求證對象」。

周玉蔻起身反擊，反問趙少康對待前妻之子跟現任妻子所生子女一樣嗎，她替趙前妻之子「感到悲涼」，喊話趙應出庭跟她討論養小孩該用怎樣的父親態度，周還重述黃裕鈞主動向她爆料過程，且黃在LINE對話允諾出庭作證，但趙少康知道證人身分後，黃就斷絕聯繫，周說「原告律師也是高級知識份子，應該知道我的懷疑」，她身為新聞工作者，理應保護消息來源，卻不得不聲請傳喚這2位證人，「我很抱歉沒保護這2位」。

周玉蔻聲稱「不幸的是」這2位證人，1位是退休中廣播音員、1位是國民黨黨員，且趙少康「居然」還在臉書PO文、在節目評論本案，罵她黔驢技窮，「他有尊重司法嗎？他在公開威脅黃裕鈞！」周說看了「要是我也不敢出庭」，但她自詡保有現今媒體「少有的勇氣」、敢監督擁有媒體權力的趙，若本案被判賠，她尊重法官，但代表台灣容許「政媒雙棲、為所欲為」，她堅持本案言論「只是對得起我的媒體良心！」

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