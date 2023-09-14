全國離島查賄首航列車澎湖出發　檢警調廉移全面啓動查賄機制

▲全國離島查賄首航列車澎湖出發 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

澎湖地檢署於於月13日召開113年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會，由澎湖地檢署檢察長陳佳秀主持；法務部常務次長黃謀信、最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、高雄高分檢檢察長費玲玲及刑事局、調查局、廉政署、移民署等機關人員與會。

因應澎湖地區選舉特殊性、旅外同鄉會等團體影響力、查察策略規劃、反賄之措施等，澎湖地檢署與臺北、臺中、高雄、橋頭四大地檢署成立跨區域反賄選連線，於松山、臺中、高雄機場及高雄新濱碼頭設立宣導立牌，針對旅外鄉親及一般遊客進行反賄選宣導，同時善用區域聯防機制打擊幽靈人口等選舉不法案件，聯手齊心查賄。

會中邢總長讃許澎湖地檢署查賄態度積極，反賄選宣導深入而有創意！值得各單位學習！

邢總長表示，「反賄選宣導及選舉查察要做到宣查合一，有效的 反賄選宣導鼓勵民眾踴躍檢舉，執法機關才有更多的線索查緝妨害選 舉公正性案件。」；「選前檢察官工作量應視輕重緩急進行適當的調整並慰勞同仁辛勞;加強院檢溝通;用心經營地雷，才能增加 地雷引爆率，成為黃金地雷。」

臺高檢察長張斗輝表示:「查賄是最好的反賄選宣導， 也是一種態度的展現，若能及時起訴妨害選舉不公案件、適時發布新 聞、迅速陳報核發選舉獎金，人民一定肯定我們查賄的決心。」

高雄高分檢檢察長費玲玲指出:「澎湖地區有許多離島，若必要時，高雄高分檢可派員支援選舉查察工作。」

陳佳秀檢察長指出:「離島地區資源較為不足，且旅 外鄉親較多，故如何結合臺灣本島各地檢署建立區域聯防機制，是澎 湖地檢署選舉查察重要工作。」

會後，邢總長並帶領與會同仁導讀由最高檢察署邀集 44 名檢察官及調查官共同撰述之「2023 公職人員選舉罷免法偵查要領 彙編」，透過不同類型妨害選舉案例的介紹，及相關法律解析、偵辦 技巧講解，讓與會同仁於偵辦選舉查察案件時有更深入且全面性的思 考，提昇是類案件偵辦之能量。

最高檢察署提供澎湖地檢署首波新世代檢察官反賄選宣傳海報，呈現新世代檢察官銳氣，結合新型態反賄選主題「阻絕境外勢力、杜絕假訊息干擾、斷絕賭盤效應」，強化反賄選宣傳成效。並呼籲全國民眾對於妨害選舉的不法情事，踴躍撥打 0800-024099#4 專線檢舉，爭取領高額檢舉獎金，大家一起打擊不法。