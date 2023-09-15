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快訊／樓上孩子太吵！男持刀砍殺鄰居夫妻！2人當場死亡　2童目擊

▲高雄苓雅一棟大樓發生凶殺案。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄苓雅一棟大樓發生凶殺案。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區一棟住宅大樓發生一起兇殺案！一名年約60歲的吳姓男子疑似不滿樓上鄰居長期發出噪音，今(15日)上午7點多，持刀上樓砍殺一對夫妻，造成2人當場死亡。據了解，死者一家除了夫妻兩人外，還育有2名小孩，兇嫌疑似不滿小孩吵鬧，才犯下殺機，並於犯案後逃逸，而行兇過程也被小孩目擊，警方目前鎖定疑似凶嫌為死者樓下的鄰居，目前正擴大調閱監視器追查兇嫌，並釐清案情。

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