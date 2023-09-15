台南7綁匪「人塞桶子」快艇運澎湖　3人聲押禁見1人入監

記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

台南10日發生一起假車禍真擄人案，被害人陳姓男子開車行經南興路時，遭機車故意擦撞發生車禍，隨後即遭3名惡煞擄走，以「坐桶子」方式用快艇帶到澎湖軟禁，警方獲報後共逮捕7人，其中3人聲押禁見、1人入監服刑。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖14日深夜11時48分許指出，檢察官指揮永康分局專案小組偵辦擄人強押至澎湖一案，於本週二已由檢察官向法院聲請羈押禁見2名黃姓被告均獲准，另檢察官諭知張姓被告交保新台幣2萬元。

▲▼假車禍強押被害人外島囚禁，檢警遠赴救出被害人。（圖／記者林東良、吳奕靖翻攝）

專案小組14日再循線至澎湖追查，並帶回共犯4人，由檢察官進行訊問。其中，徐姓被告因先前另有執行通緝案（需入監服刑），檢察官訊問後，直接諭知徐姓被告送監執行；其餘兩位穆姓被告及許姓被告等3人，檢察官訊問後均諭知向法院聲請羈押禁見，全案共7人被逮捕。

回顧此案，陳男開車行駛在道路上，一輛機車迎面駛來刻意左偏，直接撞上小客車車頭順勢倒下，陳男見狀下車查看騎士狀況，沒想到隨後就被擄走。該犯罪集團在台南永康製造假車禍，隨後把陳男的車輛開往屏東恆春藏匿，然後將作案車輛開往台南新化焚毀製造斷點，隨後由另輛車接應逃往雲林，從雲林「坐桶子」偷渡出海航行約70公里前往澎湖海域，再以快艇接應到澎湖本島將人軟禁。

台南市政府警察局10日晚間7時許獲報有車禍，抵達後卻不見車禍的車輛，查訪周邊民眾發現事情不單純，發現疑似民眾遭人以製造假車禍方式強押上車，經偵辦後緝獲黃姓犯嫌及張姓犯嫌等3人到案後，並於13日下午，在澎湖發現藏匿陳男處所實施攻堅，順利救出陳男，並當場逮捕徐姓主嫌等4人。

▼警方追捕過程圖。（圖／記者林東良翻攝）

