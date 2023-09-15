　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南7綁匪「人塞桶子」快艇運澎湖　3人聲押禁見1人入監

記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

台南10日發生一起假車禍真擄人案，被害人陳姓男子開車行經南興路時，遭機車故意擦撞發生車禍，隨後即遭3名惡煞擄走，以「坐桶子」方式用快艇帶到澎湖軟禁，警方獲報後共逮捕7人，其中3人聲押禁見、1人入監服刑。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖14日深夜11時48分許指出，檢察官指揮永康分局專案小組偵辦擄人強押至澎湖一案，於本週二已由檢察官向法院聲請羈押禁見2名黃姓被告均獲准，另檢察官諭知張姓被告交保新台幣2萬元。

▲▼ 假車禍強押被害人外島囚禁，檢警遠赴救出被害人。（圖／記者林東良翻攝）

 ▲▼假車禍強押被害人外島囚禁，檢警遠赴救出被害人。（圖／記者林東良、吳奕靖翻攝）

▲▼涉嫌假車禍擄人的作案車輛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

專案小組14日再循線至澎湖追查，並帶回共犯4人，由檢察官進行訊問。其中，徐姓被告因先前另有執行通緝案（需入監服刑），檢察官訊問後，直接諭知徐姓被告送監執行；其餘兩位穆姓被告及許姓被告等3人，檢察官訊問後均諭知向法院聲請羈押禁見，全案共7人被逮捕。

回顧此案，陳男開車行駛在道路上，一輛機車迎面駛來刻意左偏，直接撞上小客車車頭順勢倒下，陳男見狀下車查看騎士狀況，沒想到隨後就被擄走。該犯罪集團在台南永康製造假車禍，隨後把陳男的車輛開往屏東恆春藏匿，然後將作案車輛開往台南新化焚毀製造斷點，隨後由另輛車接應逃往雲林，從雲林「坐桶子」偷渡出海航行約70公里前往澎湖海域，再以快艇接應到澎湖本島將人軟禁。

台南市政府警察局10日晚間7時許獲報有車禍，抵達後卻不見車禍的車輛，查訪周邊民眾發現事情不單純，發現疑似民眾遭人以製造假車禍方式強押上車，經偵辦後緝獲黃姓犯嫌及張姓犯嫌等3人到案後，並於13日下午，在澎湖發現藏匿陳男處所實施攻堅，順利救出陳男，並當場逮捕徐姓主嫌等4人。

▼警方追捕過程圖。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 假車禍強押被害人外島囚禁，檢警遠赴救出被害人。（圖／記者林東良翻攝）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
林書豪入隊　新北國王親揭加盟秘辛
新北母子7秒騙走「iPhone 14」！　恐怖手法曝光
Makiyo被房東趕出門！　曝前夫「人間蒸發」不給一毛贍養費
iPhone 15怎麼買划算？　各通路活動、優惠一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南議員蔡秋蘭「涉詐領助理費」50萬交保　3人5至10萬交保

台南7綁匪「人塞桶子」快艇運澎湖　3人聲押禁見1人入監

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃　親信友人證實「朱總裁不會回台灣了」

國寶總裁朱國榮遭判24年「疑逃亡」！法院發拘票　5億交保金恐沒收

台南22歲女撞「路中臨停休旅車」亡　家屬含淚求行車記錄器畫面

北監爆酷刑虐待！受刑人慘被壓制「用拖鞋暴打」　矯正署4點回應了

快訊／台農負責人約談「疑點解釋不清」　高雄衛生局：將再約詢

快訊／高雄男在「大同醫院廁所」頭部中槍　現況曝光

快訊／高雄大同醫院傳槍響！1男廁所內中槍　

全國離島查賄首航列車澎湖出發　檢警調廉移全面啓動查賄機制

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

北市某高職學生鬥毆！　持「乾粉滅火器狂噴」釀19人送醫

撐傘婦闖紅燈「撞車倒地」　休旅車驚險急閃險輾過她

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

賴佩霞致詞哽咽落淚　「只有經濟穩定年輕人才敢想像成家立業」　

快訊／台南議員蔡秋蘭「涉詐領助理費」50萬交保　3人5至10萬交保

台南7綁匪「人塞桶子」快艇運澎湖　3人聲押禁見1人入監

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃　親信友人證實「朱總裁不會回台灣了」

國寶總裁朱國榮遭判24年「疑逃亡」！法院發拘票　5億交保金恐沒收

台南22歲女撞「路中臨停休旅車」亡　家屬含淚求行車記錄器畫面

北監爆酷刑虐待！受刑人慘被壓制「用拖鞋暴打」　矯正署4點回應了

快訊／台農負責人約談「疑點解釋不清」　高雄衛生局：將再約詢

快訊／高雄男在「大同醫院廁所」頭部中槍　現況曝光

快訊／高雄大同醫院傳槍響！1男廁所內中槍　

全國離島查賄首航列車澎湖出發　檢警調廉移全面啓動查賄機制

星野集團宣布　將把「奈良百年監獄」打造成高級飯店！創日本首例

俄烏戰爭「無人機對轟」！一夜合計約40架遭擊落　雙方戰損曝光

快訊／台南議員蔡秋蘭「涉詐領助理費」50萬交保　3人5至10萬交保

台南7綁匪「人塞桶子」快艇運澎湖　3人聲押禁見1人入監

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃　親信友人證實「朱總裁不會回台灣了」

國寶總裁朱國榮遭判24年「疑逃亡」！法院發拘票　5億交保金恐沒收

新手取向類魂動作遊戲！《P的謊言》評測　CP值頗高誠意之作

台南22歲女撞「路中臨停休旅車」亡　家屬含淚求行車記錄器畫面

普丁接受金正恩邀請「將回訪北韓」　2人見面互送步槍

小模拍MV被迫「真喝滾燙熱水」！　滿嘴水泡無法進食

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地

即／大同醫院廁所內頭部中槍　高雄男現況曝光

即／高雄大同醫院傳槍響！1男廁所內中槍

北監爆酷刑虐待受刑人！矯正署4點回應了

新北男花1萬元叫應召妹　隔天猝死摩鐵浴缸

獨／北市某高職學生鬥毆！持滅火器狂噴19人送醫

高雄衛生局約談台農負責人　結果曝光

即／又有天坑！北市大同區赤峰街現大洞

即／台中女被土石活埋明顯死亡

即／湖口生技工廠氣爆　1人送醫

警官涉浮報加班費　中山分局自檢：不護短

台中建案工地「保麗龍起火」　濃煙狂竄

台南22歲女撞違停車亡　家屬淚求行車記錄器畫面

女討債「百公斤體重壓死她」要賠207萬

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

被乾哥騙進房「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地

即／大同醫院廁所內頭部中槍　高雄男現況曝光

手搖飲「最胖配料Top8」甜又油！珍珠排第6名

取消通話費優惠　公平會重罰中華電信、台灣大7600萬元

iPhone 15怎麼買划算？各通路活動、優惠一次看

怕蔥放到爛？她激推「1強招」一轉蓋就狂撒　萬名網讚爆

李多慧路邊攤被巧遇！「原相機拍就漂亮」網一面倒

即／高雄大同醫院傳槍響！1男廁所內中槍

三峽母子騙走iPhone 14！遭抓包竟反控詐欺

北監爆酷刑虐待受刑人！矯正署4點回應了

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面