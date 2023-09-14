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八里明園大佛寺捐贈普渡物資　加贈百萬復康巴士

▲▼ 明園大佛寺全體志工開心地在復康巴士前合影 。（圖／新北社會局提供）

▲▼ 明園大佛寺全體志工開心地在復康巴士前合影 。（圖／新北社會局提供）

記者戴上容／新北報導

觀音山麓旁的明園大佛寺從2019年起每年捐贈白米、麵條、罐頭等中元普渡物資，今年除物資外，另加一輛雙乘坐位的百萬復康巴士。明園大佛寺主委徐蔡靜江表示，前主委徐國珍生病期間也曾搭過復康巴士，因此希望能捐贈一輛以示回饋，完成前主委的遺願。代表受贈的市府秘書長邱敬斌表示，徐家一家人都是菩薩，能從己身想到眾生，結合大佛寺善眾和志工的力量，長期關懷弱勢，他代表侯友宜市長表示感謝。

社會局副局長許秀能、交通局副局長林麗珠、民政局專委陳國欽和八里區長林俊宏等人專程上山陪同受贈。許秀能表示，此批民生物資將支援蘆洲及北海岸社福中心，以補充經濟弱勢家庭的生活所需。

▲▼ 明園大佛寺全體志工開心地在復康巴士前合影 。（圖／新北社會局提供）

曾任八里鄉民代表的徐蔡靜江，在明園大佛寺前主委徐國珍往生後，接任主委。她說先生在病榻多年，曾使用過復康巴士，因此心心繫念有機會、有能力時要捐贈一輛，以幫助身障及年老失能長輩方便就醫，同時透過佛菩薩的加持，希望搭乘者都能獲得平安、健康。

徐蔡靜江表示，中元普渡是大佛寺重要節日，寺方特別禮請大師道士昇壇誦經作法，以祈求國泰民安，並普渡幽冥。每年都會選在農曆七月最後一天，將法會所需供品悉數捐給好日子愛心大平台，以轉贈弱勢家戶。

邱敬斌表示，復康巴士的功用，連他自己的母親也受惠過，新北市有17萬多的身障朋友，加上年老失能的長輩，都可以使用到復康巴士，去年雖受疫情影響，就醫、復健減少，但仍出車58萬多趟次，載客服務超過111萬人次；今年截至8月底，已出車42萬多趟次，服務超過80萬人次，感謝明園大佛寺捐贈雙乘坐位的復康巴士，一趟就可以載運2位行動不便者。

▲▼ 明園大佛寺全體志工開心地在復康巴士前合影 。（圖／新北社會局提供）

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