兩岸文書驗證量大增　但「報稅用途公證書」反比疫情前少

▲海峽交流基金會。（圖／記者謝婷婷攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會14日公布今年1至8月文書驗證案件數據，可以發現，由於兩岸放寬入境管制措施的關係，交流逐漸恢復活絡，各項文書驗證的案件數量不只比疫情期間呈現回升趨勢，甚至還比疫情之前都高，僅有報稅等用途公證書的驗證量比疫情前還少。

根據海基會公布的數據，今年1至8月受理新申請文書驗證案件數共68565件，較110年同期31684件增加了36881件，增幅為116.40%；較108年（疫情前）同期的59033件增加了9532件，增幅為16.15%。

進一步觀察還可以發現，今年包含結婚用途公證書、探親用途公證書、居留用途公證書、定居用途公證書、委託用途公證書的案件量都較疫情之前的108年高，分別成長16.38%、18.15%、24.47%、51.23%、171.47%。

其中，委託用途公證書的案件量在疫情爆發之後就大幅上揚，主要受疫情管控措施影響，110年曾飆升至一年2021件，但今年截至8月為止只有1018件，應該不會再創新高。

值得注意的是，報稅等用途公證書的驗證數量卻比108年低，減少了14.10%。對此，海基會解釋，受理理報稅等用途公證書驗證是唯一呈現連3年下滑情況的，直到今年才有微幅成長，尤其是申報個人所得稅部分，今年仍持續減少趨勢，原因除了疫情外，可能與中美貿易戰後供應鏈重組，許多台商將產線從大陸移出，因此國人赴陸工作的人數減少所致。