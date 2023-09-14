快訊／聽到郭台銘邀當副手　賴佩霞曝第一反應：先讓我笑一下

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，14日宣布由藝人賴佩霞擔任副手。賴佩霞表示，自己當時透過共同友人傳達郭台銘的邀請，她的第一反應是說「先讓我笑一下」，因為想到拍攝《人選之人-造浪者》很多人看到她都會說「凍蒜」，而她當下沒有決定，但跟郭台銘見2、3次面就決定可以合作，「他很有趣」。

▲郭台銘宣布副手記者會。（圖／記者湯興漢攝）

賴佩霞說，郭找她的這個消息她只跟近身的工作人員還有丈夫討論過，所以現在驚訝到下巴掉地上的會是她的女兒、兒子、媳婦，不過她的工作夥伴，還有先生知道。之所以那麼低調的其中一個因素是《人選之人-造浪者》金鐘入圍，她不想要因為她要參選去影響到評審，有可能是她多慮，但多一事不如少一事。至於郭台銘是否有透過人來邀賴佩霞， 賴表示有，但她暫時就不透露這位友人是誰。

賴佩霞也說，自己被問到搭檔意願的時候，接到電話當下她就說先讓她笑一下，因為之前拍片都有民眾過來跟她說總統好。擔任郭台銘副手這件事之前很保密，雖然剛知道第一時間她沒有馬上決定，但她的心態很開放，去年她告訴自己沒有天花板，沒有想到會衝到這裡來，而她跟郭台銘見2、3次就確定跟郭台銘可以合作，郭台銘很有趣，她也跟對方說選舉可以好好玩，不一定要劍拔弩張。