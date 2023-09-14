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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

組全國美業後援會　賴清德高呼：盼美麗的力量讓台灣更穩固

▲▼賴清德 全國美業賴清德後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德今天上午出席全國美業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（14日）表示，台灣美業（指美容、美甲、美髮、美睫等產業）在國際非常有競爭力，因此，他提出4點主張，包括挺台灣經濟發展、顧好本土產業、透過「青年就業領航計畫」等政策讓人才進入產業，最後則是要讓人工智慧普及。他說，希望美麗的力量，能夠讓台灣更加穩固。

賴清德今天上午出席全國美業賴清德後援會成立大會，日前與賴清德合拍影片的新生代髮廊店長張芷柔也與會應援。賴致詞時表示，之前他去體驗一日髮型設計師，認為這真的不簡單，設計師們要從洗頭開始學起，連手的皮膚都破了，他要向大家表示敬意「辛苦了」，非常希望大家共同合作，讓民眾更美麗、更春風，也要讓台灣更安全、更繁榮、更進步。

賴清德透露，小時候他住在鄉下，都是由母親拿剃頭刀「尻」，直到國中之後才去找師傅理髮，後來去台南則到「小鬍子」男士理髮，因此一直留著現在的髮型，不過，現在當副總統比較沒有空，都是找總統府裡面的髮型設計師理髮。

賴清德說，台灣美容、美髮、美甲產業在國際上非常有競爭力，讓每個人更美麗，社會也會變得更好。他認為，有幾件事情大家可以一起做，第一是挺台灣，經濟要發展，讓人民肚子吃飽；第二是本土產業要顧好，不能開放「海峽兩岸服務貿易協議」，否則中國人將到台灣開美容院、美甲店，屆時「叫天天不應」。

賴清德談及，第三是政府要支持產業，讓人才進入產業，例如政府推動青年就業領航計畫，支持職業學校與科技大學培養人才；第四是要科技化，例如部分業者已經引入人工智慧、大數據，要讓人工智慧普及到每個產業，美業也不例外。

▲▼賴清德 全國美業賴清德後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼賴清德 全國美業賴清德後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

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