「人均財富淨值全球15勝日韓」　賴清德談台灣經濟成就關鍵

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德13日出席「2023今周刊財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮」時表示，台灣人口約2350萬人，世界排名約50多名；土地面積約3萬6千平方公里，世界排名約140名左右；卻是世界第21大經濟體，人均財富淨值為世界第15名，勝過韓國與日本，中位數排名也是第12名，「台灣經濟能有今天的成就，不是因為某個人在某個時間種的樹，而是一群人持續幾十年不斷累積、共同努力的成果」。

賴清德表示，這個獎項的遴選程序相當嚴謹，除了有前任政府官員的參與，並委由學術團隊為幕僚單位，在金融管理方面，還有望重一方的委員們進行評審，評比時間長達半年。能獲頒獎項，實屬不易，這不僅是獲獎單位的光榮，也是金融產業在財務管理方面的典範。

賴清德引用華倫･巴菲特（Warren Buffett）的名言：「今天之所以有人坐在樹蔭下乘涼，是因為很久以前他種了一棵樹」指出，台灣人口約2350萬人，世界排名約50多名；土地面積約3萬6千平方公里，世界排名約140名左右；卻是世界第21大經濟體，人均財富淨值為世界第15名，勝過韓國與日本，中位數排名也是第12名，「台灣經濟能有今天的成就，不是因為某個人在某個時間種的樹，而是一群人持續幾十年不斷累積、共同努力的成果」。

賴清德說，經濟發展、產業進步所累積的成果，都是交由金融保險業管理，根據2022年統計，本國銀行業管理資產高達63兆元，保險業資產總額也達33兆多元，這是大家共同努力的結果。他說，各產業辛苦累積的經濟成果壯大金融業的發展，金融業則以專業創新帶來良好管理成果，又回饋給產業界，這就是魚幫水、水幫魚。

賴清德表示，他有一個夢想，就是讓台灣經濟實力達成日不落國，台灣企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，不論太陽在何時何地升起，都能照耀到台灣企業，這個夢想需要金融界一起幫忙。

在立足台灣方面，賴清德說，政府會持續改善投資環境，包括水電、土地、人力、人才等要素，也會持續鬆綁法令，讓臺灣更加國際化，更適合國際資金及本土企業加碼投資。

賴清德表示，總統蔡英文已經提出「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」，因應全球地緣政治變化，全球產業鏈重組，他日前也提出「五大信賴產業」，未來將加強半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等產業，而要持續發展這些產業，必然需要金融業的協助。

賴清德提到，政府也會盡力協助中小企業轉型，臺灣有150多萬家中小企業，提供了全國約80%就業機會，如果中小企業穩健發展，社會就會安定，經濟也能立於不敗之地。因此，中小企業在面臨世代傳承、數位轉型、綠色轉型及氣候變遷等問題時，政府一定會提出政策協助，包括行政院去年提出「中小企業整體競爭力提升方案」，投入950億元預算，協助中小企業在數位轉型、淨零碳排、創新加值及在地發展等面向達到成功，這些都有賴金融業與政府共同合作，協助推動政策。

在布局全球方面，賴清德表示，過去在全球化趨勢下，許多臺商前往中國投資；現在，因為地緣政治變化，全球供應鏈重組，許多企業已經移往東南亞，甚至日本、美國、歐洲等國家投資，這個過程也需要金融業的協助。

他指出，2050淨零轉型是全球140多個國家或地區的目標，蔡英文也在2021年4月22日世界地球日宣布，2050淨零轉型是台灣的使命。去年3月行政院公布2050淨零轉型路徑圖，預計在2030年前投入9千億元，帶動民間投資，推動能源轉型更安全、企業轉型更有競爭力、社會轉型更具韌性、生活轉型更永續等四大轉型策略，逐步邁向2050淨零轉型。

賴清德表示，金融業如果健全發展，將帶動台灣社會整體健康發展，期盼未來，金融界持續與政府一起幫助產業界，讓台灣能生生不息的發展。