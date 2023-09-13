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2飛機航行中「垂直距離剩45m」險相撞！　紐西蘭航空遭調查

▲▼非當事飛機。（示意圖／紐西蘭航空）

▲紐西蘭航空一架飛機疑似是在飛行過程中與其他飛機太靠近，而被調查。（示意圖，非當事飛機／紐西蘭航空）

記者王佩翊／編譯

紐西蘭航空一架飛機8月28日途經布林德溫（Brynderwyns）時，意外遇到另一架反方向飛行的雙引擎飛機比奇76型公爵夫人，兩者一上一下，相隔距離僅150英尺（約45公尺），情況十分危險，險些相撞。事實上，根據飛安規定，飛機至少必須相互保持1000英尺（約300公尺）的垂直距離。

根據紐西蘭媒體報導，紐西蘭交通事故調查委員會已經針對此一飛安事件展開調查。根據委員會所公布的訊息，這輛紐西蘭航空的Q300飛機8月28日從旺阿雷（Whangarei）飛往奧克蘭（Auckland），沒想到卻在途經布林德溫時，遇到另一架反方向飛行的雙引擎單翼飛機比奇76型公爵夫人。

根據flight Radar 24顯示數據，紐西蘭航空的Q300當天上午10時左右在5850英尺（約1.78公里）的高空飛行，而比奇76型公爵夫人則是在5700英尺（約1.73公里），雙方垂直間隔距離僅150公尺（約45公尺）。

根據紐西蘭飛航規定，飛機之間至少需要保持1000英尺（約300公尺）的垂直安全距離。

紐西蘭航空Q300的機師發現後，隨即在1分鐘內將飛機高度提升到7175英尺（約2.18公里）比另一架飛機高出1475英尺（約449公尺），不過紐西蘭交通事故調查委員會也針對該起事件展開調查。紐西蘭航空目前尚未回覆媒體的置評要求。

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