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7萬5台大男求兼差　「曝3恐怖花費」慘沒錢！全場怒：討罵嗎

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO每月開銷多達7萬1000元。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「我存不了錢！」一名男網友崩潰自曝，儘管月領7萬5000元高薪，但錢依舊不夠用，扣掉房租水電與生活開銷，以及「3大恐怖花費」，最後只剩4000元可存起來，如今急著找兼差來增加收入。文章曝光後，網友一面倒開噴「這就是精緻窮？」「這台大的好慘」。

一名男網友擁有台大學歷，他在Dcard表示，月薪扣完勞健保後實拿7萬5000元，但要付一堆開銷，包括房租1萬2500元、水電費2500元、伙食生活費與手機費約1萬5000元、雜項5000元，光是上述就要噴3萬5000元。

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但繳完上面的錢還沒完，接下來還有恐怖支出，就是車貸2萬6000元、油錢與保養費約5000元，以及女友生活費5000元，加總為3萬6000元。而上下加起來等於原PO每月要支出7萬1000元，只剩下4000元可存錢。

對此，原PO感到懷疑人生哀喊，「現在年輕人好難生存啊...有兼差的經驗分享嗎？」

文章曝光後，網友紛紛開轟，「月薪7萬5已經屌打一堆人了，還存不到錢」、「你這是在討罵嗎」、「這就是精緻窮？」「車貸跟我的房貸一樣餒」、「量力而為也是一種智商的體現」、「這種花法，就算薪水提高了，開銷應該也是暴衝上去，一樣喊沒錢吧」、「車子可以先捨棄，是山道猴子汽車版嗎」。

事後，原PO補充說道，車子是女友要他買的，「我也沒辦法就買了...女友是大學生還沒工作，（生活費）請我幫忙。」

多數網友直指養車、養女友的費用太誇張，「為了女友....多花了車貸和她的生活費，一年就快40萬了欸，存不到錢問題最大的就是女友吧」、「女友是伸手牌喔？分一分停損吧」、「車子換中古，女友開支請她自己付錢，就有辦法存錢了」、「 都讀到台大了，月薪那麼高，是在當什麼ATM工具人？」「看不懂女友生活費是什麼？是包養多年輕的？還有車貸26000元也太高，沒買房先買負資產，存不到錢是自己理財有問題」、「養女友是什麼鬼？還不如給父母當孝親費」、「年輕人生存不難，難的是你選錯女友」。

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