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指侵女兒49次！辯「分泌物多幫她檢查」　狼父被判5年

▲桃園市詹姓男子與某酒店妹同居交往，事後女子不堪詹暴力恐嚇揚言公布性愛影片欲求去，卻遭詹連續恐嚇報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲高雄一名狼父竟對女兒指侵49次遭判刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名狼父和妻子離婚後獨自撫養雙胞胎姊妹，但他從2020年2月起，就對未滿12歲的小女兒伸出狼爪，他幾乎每週一次趁著深夜爬到小女兒床上對她指侵，後來東窗事發後，狼父竟還辯稱是「女兒分泌物太多，幫她檢查下體」，檢方查出狼父在近1年的時間內對小女兒下手49次，依法將他起訴，法院審理後，依對兒童強制性交罪判處狼父徒刑5年。

判決指出，這名狼父和妻子在2008年離婚後，雙胞胎姊姊由父親照顧，妹妹則跟著母親，妹妹6歲時，母親因故無法繼續照顧她，父親於是接回妹妹，同時照顧雙胞胎姊妹。

2020年2月間，狼父趁著深夜潛入姊妹的房間，爬上小女兒的床舖，用手伸進她的褲子內，用手指插入小女兒的下體，小女兒嚇得不敢發聲，沒想到狼父竟食髓知味，幾乎每個禮拜都會對小女兒侵犯，情況持續了將近一年。後來小女兒升上國中後，向網友透露自己的遭遇，狼父的犯行才被揭發，狼父在偵訊時雖坦承有摸小女兒下體，但竟鬼扯說「女兒下體分泌物多，他是幫忙檢查而已」，但檢方仍依強制性交最將他起訴。

法院審理時，小女兒還幫狼父求情，「不會怪爸爸這件事，我很想念他，因為他從小到大都對我很好，我想要什麼，爸爸都會給我，爸爸上班也很辛苦，我希望可以給爸爸1次機會，讓我們可以再團圓。」

但法官根據相關事證，認為如果小女兒身體出現異狀，身為父親應該是要帶女兒去醫院接受專業診治，但他卻自行替女兒檢查，認為這只是他的狡辯卸責之詞，加上醫院檢查報告確認小女兒處女膜有陳舊性裂傷，因此認為狼父侵犯女兒犯行明確，推估次數更多達49次，因此依對兒童強制性交罪判處狼父徒刑5年。可上訴。

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