全達全台首座「E-HERO移動充電機器人」亮相　解決固定充電樁問題

▲全達國際董事長凃俊榮。（圖／記者蕭文康攝）

記者蕭文康／台北報導

全達國際（8068）於今日（12日）正式推出全台首座移動式充電樁「E-HERO移動充電機器人」，將引領充電新革命，成為電力補給最佳解決方案！「E-HERO移動充電機器人」融合固定式與移動式充電的優點，能靈活部署於各種場所，在任何地點都能滿足擴充需求，包括老舊社區、辦公大樓、文化建築、學校、飯店、機場、商場等，以手機APP呼叫機器人前來幫電動車充電，不用再苦苦尋找充電樁，彌補現有充電基礎設施的不足，大幅提升充電效率。

全達董事長凃俊榮表示，這是全台第一，直流快充技術，半小時上路，「E-HERO移動充電機器人」採直流快充技術，充電速度驚人，電充到8成滿，只需30分鐘，和原本需要動輒6-8小時的充電樁相比，時間相差逾12倍，該機器人更具備140kW充電能力，單天可服務8-10輛電動車，除了縮短車主等候時間，更大幅提高停車位的周轉率，廠商收益更有效。

凃俊榮強調，「E-HERO移動充電機器人」因地制宜靈活部署，無須再搶充電樁車格，「E-HERO移動充電機器人」憑藉著無需額外改建停車場電路和配電設施的優勢，大大節省建置線路與管理系統的成本。卓越的便利性與機動性也將解決公共充電樁設置困難的問題，免除額外分配車位，避免住戶與管委會爭議等困擾，讓充電設施部署更加順利，因地制宜的優勢，讓電動車車主不再需要遷就充電站安排行程。

此外，「E-HERO移動充電機器人」不僅具備車輛充電功能，還可化身小型智慧儲能系統，作為社區與家中的緊急備援用電。在市電異常時，能夠提供後備電源，保證各種設備和儀器的正常運作。它能彈性調度電力，發揮「離峰時儲電，尖峰時供電」的最佳用途，減少對公共電網的依賴。引入創新雙向充電技術，充分發揮充電樁潛力，提升能源使用效率，成為未來充電產業持續發展的關鍵。

凃俊榮說：「我們整合了手上的資源、供應鏈的優勢，也觀察到目前電動車市場的痛點，進而在台灣推出這項創新產品，不只能幫電動車快速充電更具備儲能的功能。未來，充電樁需求越來越高，接下來將發佈『共享充電樁』APP，讓資源做最大化的使用，開電動車的人將不再煩惱充電的問題，我們所做的就是要全方位幫大家解決問題。」

全達國際將顛覆現有充電基礎設施的模式，有效解決電動車裝設充電樁問題；下一步，將提供全方面的充電樁及充電機器人設備租賃方案，為快速達成佈建全台快速充電樁600台為目標，使停車格更有效利用、而且不用大幅改裝電力加裝快充站，讓電能的管理與利用更有效率，綜合以上，全達國際將成為全方位充電解決方案供應商，為全球電動車市場帶來更加環保、便利的充電體驗，實現永續未來。

