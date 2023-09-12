直播抱著毛孩！5萬粉正妹遭磨蹭　瞬間變老司機畫面「奶奶彈出來」

▲正妹在直播時抱著狗狗，沒想到意外露點。（翻自《51吃瓜網》）

圖文／鏡週刊

大陸現在興起直播熱潮，近日有一名正妹直播主做線上直播，期間緊抱一隻狗狗，沒想到這隻狗一加入，畫面瞬間變成「老司機系列」，正妹當場春光乍洩，乳房全部「彈出來」。

畫面可見，當時正妹正在美美直播，隨後助理抱來一隻狗交給正妹，正妹也立刻緊抱狗狗。但就在這瞬間，狗狗磨蹭到正妹的衣服，導致正妹直接「奶子彈出來」，更造成露點的放送事故。雖然正妹立刻把衣服拉回來，讓露點的畫面只有短短幾秒，但有眼尖的網友發現，這名正妹可能發現自己已經觸犯TikTok直播規範，因此從「太妍」的帳戶名，悄悄改成「白幼妍」的名字。

▲▼狗狗磨蹭到正妹的衣服。（翻自《51吃瓜網》）

▼正妹的「奶子」直接彈出來露點。（翻自《51吃瓜網》）

不過由於這名正妹原本就有近5萬粉絲，因此這段露點影像，立刻引發不少網友關注，還有其他網友也加入熱議討論。網友們紛紛直呼：「又白又嫩」、「給粉絲福利，不錯。」不過也有網友認為，正妹故意沒穿內衣「很明顯就是故意的」、「絕對是故意露的」。另外也有網友懷疑，這位正妹表面上在做網美直播，但私底下有可能也是位網黃。

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