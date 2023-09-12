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救國團助學童兼顧課業培養專長　助兒少翻轉弱勢命運

▲▼ 多元學習中兼顧課業培養專長 幫助兒少翻轉弱勢命運 。（圖／救國團嘉義團委會提供）

▲救國團青年節青年市集 。（圖／救國團嘉義團委會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

救國團嘉義團委會112年度第一學期希望工程兒少據點課後輔導班即日起開始招生，凡設籍或居住嘉義市之弱勢家庭皆可報名，經嘉義救國團評估符合資格者，免費供應晚餐及參加課後輔導，並透過多元課程讓兒少適性發展、探索自我，幫助未來翻轉原生家庭的弱勢情況。

▲▼ 多元學習中兼顧課業培養專長 幫助兒少翻轉弱勢命運 。（圖／救國團嘉義團委會提供）

▲救國團希望工程計畫，期冀多元學習讓學童兼顧課業培養專長，也幫助兒少翻轉弱勢命運 。（圖／救國團嘉義團委會提供）

艾瑞克森(Eric H. Erickson)社會心理發展論將正常人的一生，從嬰兒期到成人晚期，分為八個發展階段，在每個階段都面臨、並克服不同的挑戰。例如學齡兒童(6-11歲)主要發展任務為勤奮進取，是學習課業、做事、待人等基本能力的階段，若發展不順利則容易缺乏生活基本能力，並產生失敗感。而青春期(12-18歲)主要發展任務為自我認同，是找尋自我方向及明確身分認同的階段，若發展不順利容易產生對生活漫無目的，並感到徬徨迷失。本計畫招收服務對象為國小三年級至國中三年級，正是介於學齡兒童與青春期階段的兒童少年。

▲▼ 多元學習中兼顧課業培養專長 幫助兒少翻轉弱勢命運 。（圖／救國團嘉義團委會提供）

持續支持這項計畫的救國團嘉義團委會主任委員黃國芳表示，通常弱勢家庭子女因缺乏學習資源，不容易在課業中獲得成就感，而此年齡階層的兒少也相當注重人際關係表現及同儕認同感。另外，因經濟弱勢的因素，鮮少有接觸休閒娛樂的機會，也因此對文化、社會刺激度不足。本計畫期望透過據點安排的才藝課程及多元學習內容，讓此時期的兒少身心、人格健全發展，在課後之餘學習第二興趣、培養其他專長，並透過團體活動，促進服務對象在人際關係及互動學習中，受到更多元的影響與啟發。

▲▼ 多元學習中兼顧課業培養專長 幫助兒少翻轉弱勢命運 。（圖／救國團嘉義團委會提供）

救國團嘉義團委會總幹事葉淑貞也說明，本計畫由募款獲得經費支持，導入救國團四大志業：公益、教育、服務及健康主旨，規劃設計系列課後輔導課程，兼顧學校課業、強調多元學習，亦不定期辦理親子活動、親職講座與團體輔導。招收弱勢家庭的資格如低收入戶、中低收入戶、單親、隔代教養、家長領有身心障礙資格等，以嘉義市東區為服務據點，推動公益事務及提供社區支持，也歡迎在地企業、單位多多支持與捐助救國團嘉義團委會辦理的服務活動。

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