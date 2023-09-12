挖呀挖老師胖5公斤近況曝！「素顏無P」直面鏡頭：我就是普通人

▲挖呀挖老師在臉書自曝現況（右）。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢正妹黃老師憑著洗腦兒歌《小小花園》 的歌詞「挖呀挖」爆紅，抖音觀看次數破億。不過黃老師也人紅是非多，多次被批本尊與鏡頭前有落差，對此她則表示「以後我一定做好形象管理還有表情管理」。近日，她自曝素顏影片，透露自己胖了5公斤以上，直言「就想告訴大家，我普通人一枚」。

黃老師近日在臉書曝光一段影片洩近況，罕見提起走紅後的心聲，「發現直到現在，大家對我臉的攻擊一直存在，這是我長胖10幾斤（約5公斤）的原相機自拍」。她直接大方曝光自己的素顏照，「大膽放出來，就想告訴大家，我普通人一枚。」

她也寫下心聲，「所有人的看法和評價都是暫時的，只有自己的經歷和成績是伴隨一生。」

黃老師表示，「這也是我這麼多年為啥不斷提升自己的學習能力，臉確實也很重要，但美麗不會陪伴一生，所以我花時間去學習我喜歡的音樂做我熱愛的事情，這些不但能治癒我，還可以陪伴我一生。」

黃老師此前因帶小孩唱洗腦兒歌《小小花園》，甜美長相跟洗腦歌詞「挖呀挖呀挖」，讓她一夜爆紅。之後，她被邀請參加戶外公益活動，卻被網友質疑長相跟網路上不同，引發「修太大」的攻擊聲浪。

因此，黃老師在微博表示拍片或是在直播中開濾鏡，用意是呈現最完美的樣子，但私下參加活動，希望是以最真實的模樣跟大家見面。但她也表示，深刻體悟到自己所犯的2個錯誤，那就是「以後我一定做好『形象管理』還有『表情管理』」，最後更謙虛感謝外界的關注。