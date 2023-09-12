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健保署2方向擴充遠距醫療！機構住民、都會區也納入　明年第1季實施

▲▼健保署「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」與10國之產官學專家代表深入對談。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」與10國之產官學專家代表深入對談。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應台灣持續高齡化、失能人口增加趨勢，居家照護發展成為各國趨勢，健保署長石崇良今（12）日表示，為了提供更完整居家照護，明年第一季將推出「遠距醫療擴大實施試辦計畫」，包含適用範圍從居家擴大至機構，另也將服務範圍擴大，從原本山地離島擴充至都會區。

為強化與APEC經濟體交流網絡及分享我國數位醫療應用實例，健保署今(12)日舉行「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」，共10個國家與經濟體代表來台交流，攜手亞太區域夥伴強化數位健康資料應用能力，及探討建構韌性健康照護體系的最佳方案。

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石崇良受訪表示，台灣現在面臨最大挑戰是人口結構劇烈變化，統計至今年65歲以上人口已經突破17%，2025年更超過20%，2040年就會達到30%，在快速老化、高齡化情況下，失能人口增加是一定的趨勢，為了讓病人得到好的照顧，參考各國經驗，大概都是往居家照護發展。

為了發展居家照護，石崇良指出，這需要有三大配套，包含居家訪視、遠距醫療、遠距監測，才能讓病人在家中或機構就可以獲得向在醫院的持續性照顧，為此，健保署明年開始居家醫療會朝兩方向擴充。

石崇良說明，第一是「適用場域增加」，過去居家醫療僅在家，會把適用場域擴充到長照機構住民納入給付，讓他們可以留在機構內照顧就不用全部移往醫院；第二則是「服務範圍擴大」，目前遠距醫療僅侷限在山地離島，現在人口老化，都會區也會有居家照護需要，明年居家照護就會有突破性的示範推動。

▲▼健保署「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」，署長石崇良受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」，署長石崇良受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

石崇良指出，試辦計畫預期明年第一季實施，會有都會區示範，也會有鄉村區域；預算方面，會在明年健保總額範圍擴充居家照護部分， 第一階段試辦預計匡列2到3億元，後續再滾動式修正，逐步擴充。

另一方面，也會組成居家醫療相關專家小組，邀集包含居家醫療學會、居家護理專家，以及社區醫院代表、基層醫師等，一起討論這個新領域，再來進一步設定示範模式，然後再徵求各個地方來提計畫 。

石崇良說明，屆時受惠對象包含原本居家整合計畫收案約7到8萬人，另目前已經在長照機構的住民也可以適用，但還要看試辦區域所在規模，而為了搭配試辦計畫，衛福部也預告修正《通訊診察治療辦法》，擴充適用場域不再僅限於山地離島，另限制鬆綁，過去遠距不能進行處方，只能做處方調整，預計年底前公告。

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