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為明年大選鋪路！岸田文雄13日內閣改組　最新留任名單出爐

▲▼日相岸田文雄11日準備搭機啟程飛往歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

▲岸田文雄預計13日進行內閣改組。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄宣布13日進行內閣改組與自民黨幹部人事調整，目前已確定副黨魁麻生太郎與幹事長茂木敏充留任外，松野博一也將繼續擔任官房長官一職。此外，根據最新消息，岸田有意聘任前首相小淵惠三之女小淵優子為選舉對策委員長，希望藉此能夠博得積極任用女性的正面形象。

根據《讀賣新聞》報導，岸田文雄為替2024年的自民黨大選鋪路，以力拼留任，決定在13日進行內閣改組以及自民黨內部的人事調整。根據最新消息，岸田有意任用49歲的組織運動本部長小淵優子為選舉對策委員長，而原任選舉對策委員長的78歲森田裕則有望轉任總務會長。

在此之前已有多名日本政府與自民黨內部消息人士透露，岸田為了穩定政權並確保能在下次黨內大選連任，因此決定拉攏第2大派系「麻生派」與第3大派「茂木派」，在此次內閣改組中保留82歲副黨魁麻生太郎與67歲幹事長茂木敏充。此外，官房長官松野博一與自民黨政調會長荻生田光一也有望續任。

岸田文雄10日在印度召開記者會時指出，「回國後將迅速與相關人士進行協調，最快13日進行黨內幹部人事調整與內閣改組。」隨後他也在11日於自民黨本部與麻生太郎、茂木敏充以及森山裕接連進行意見交換，同時會見小淵優子。

小淵優子為日本前首相小淵惠三之女，曾8次當選眾議員，隸屬於茂木派。而松野博一與荻生田光一則都是自民黨最大派系安倍派大老，岸田將會與安倍派協調，考慮繼續讓荻生田留任政調會長一職，或是轉任其他要職，藉此鞏固與安倍派間的合作。

 

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