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買咖啡洩個性？知名甜甜圈連鎖店民調　床上高手都喝「一款咖啡」

甜甜圈連鎖店Dunkin' Donuts公布一份咖啡民調，可從選擇的咖啡種類洩漏人格特質。（示意圖，pexels）

▲甜甜圈連鎖店Dunkin' Donuts公布一份咖啡民調，可從選擇的咖啡種類洩漏人格特質。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

你是一個開心、有趣的人，還是一個直言不諱、努力工作的人？你可能不知道，你喜歡的咖啡飲品，其實能反映出你的人格特質。這是知名跨國甜甜圈連鎖店Dunkin' Donuts在英國進行的一項「咖啡民調」所發現。

根據外媒報導，Dunkin' Donuts在英國訪問了約2,000名咖啡愛好者，了解他們喝咖啡的習慣和偏好，並根據他們自己的描述，分析出不同咖啡飲品與人格特質的關聯。

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從調查結果歸納顯示，如果你喜歡風味咖啡（flavored coffee），那麼你通常是一個快樂、幽默的人；如果你喜歡冰咖啡（Iced coffee），通常是派對咖，也是好情人，部分人還會自誇是床上高手；如果你喜歡濃縮咖啡（Espresso），那麼你可能是一個愛旅行、愛閱讀的人；如果你喜歡摩卡咖啡（Mocha），那麼你可能是一個自信、性感的人。

另外，如果你喜歡馥列白（Flat White），那麼你是一個誠實、可靠的人；如果你喜歡白美式（White Americano），那麼你是一個坦率、勤奮的人；如果你喜歡植物奶咖啡（Non-dairy coffee），那麼你是一個內斂、道德感較高的人；如果你喜歡卡布奇諾（Cappuccino），那麼你是一個對生活滿意、知足的人；如果你喜歡拿鐵（Latte），那麼你是一個討人喜歡、親切的人；如果你喜歡美式（Americano），那麼你是一個有自信、做自己的人。

此外，該調查也發現，受訪者平均每天攝取3杯咖啡，最受歡迎的咖啡種類分別是拿鐵、卡布奇諾和美式。其中，有69%的受訪者表示早上醒來時的第一杯咖啡最美味；55%的人表示如果早上不喝咖啡就會感到精神不振；63%的人表示他們對自己所選的咖啡口味忠心不二，不願嘗試其他種類。


【點擊看完整全文】

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