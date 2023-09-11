快訊／新北鐵皮工廠大火　劇烈火舌噴出窗戶濃煙沖天　

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北市消防局11日晚間8點多接獲民眾通報，五股區民義路二段一間工廠發生火災、現場不斷竄出濃煙。警消趕到後，發現起火的是一間用途不明的鐵皮工廠，內部火勢相當大，火舌與濃煙不斷從窗戶噴出。



消防局人員表示，由於工廠是連棟的鐵皮建築，工廠起火後已延燒到隔壁，所幸現場無人死傷、沒有任何人員受困，經布置水線灌救後，於11日晚間9點07分控制火勢，燃燒面積初估335平方公尺，詳細起火原因待釐清。

▲新北五股一間工廠11日晚間發生火災。（圖／民眾提供／下同）