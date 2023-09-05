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99旅軍官輕生！陸戰隊駁破壞現場　幹部若涉不當管教將依法究辦

▲鄭姓中尉5日被發現陳屍營內。（圖／家屬提供）

▲鄭姓中尉5日被發現陳屍營內。（圖／家屬提供）

記者蘇晏男／台北報導

海軍陸戰隊99旅子儀營區一名23歲鄭姓中尉今（5日）早上被發現陳屍在兵舍後方的榕樹下，鄭男阿姨表示，鄭男昨天打求救電話給鄭母，說連長跟軍方一直在逼他，且事發後還沒保留現場亂動遺體，將告軍方集體謀殺。對此，海軍陸戰隊指揮部晚間表示，案件肇生時單位即封鎖現場，並俟檢警勘驗結束後，由警方會同單位人員，將大體移放至救護車，無破壞現場之虞。

鄭姓中尉的阿姨5日向《東森新媒體ETtoday》指出，鄭男被分發到99旅一年多，曾抱怨在軍中一直被逼，昨還打求救電話給鄭母，說連長跟軍方一直在逼他，讓他待不下去想要退。此外，案發後家屬要求軍方要保留現場，但她們進入營區後卻發現遺體已被放在救護車上，讓鄭母相當火大，認為軍方對後續處理一問三不知，怒控軍方冷處理，要告軍方集體謀殺。

對此，海軍陸戰隊指揮部5日晚間表示，案件肇生時單位即封鎖現場，並俟檢警勘驗結束後，由警方會同單位人員，將大體移放至救護車，無破壞現場之虞。

海軍陸戰隊指揮部說，鄭員平時工作表現正常，有關單位幹部是否涉「不當管教」，刻由檢警單位偵辦中。本部全力配合調查，如查有不法情事，依法究辦丶絕不寬貸。

海軍陸戰隊指揮部強調，本部已成立專責調查小組，將家屬提出疑點列入調查，並請家屬參與見證調查。

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