衛武營「Open House打開廳院」免費索票！集結表演、戶外市集開跑

▲衛武營將迎來5周年慶，10/10「Open House打開廳院」也將舉行《眾人的搖擺》戶外演唱會。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心今年邁入5周年，10月周年慶將推出各種節目和活動，包括10/10的「Open House打開廳院」，讓觀眾當天能進入場館欣賞免費演出，還有樹洞派對、黃昏市集等活動，是一年一度受到矚目的重頭戲。9/14中午12點起於OPENTIX開放網路免費索票；10/10當天也在聽院現場開放索票，數量有限，送完為止。

衛武營每年10月10日的「Open House打開廳院」活動，以30至60分鐘的小品節目，讓民眾在各廳院體驗表演藝術之美，已成為場館慶生的重要儀式。

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今年在「音樂廳」將邀請德國管風琴家克利斯蒂安・舒密特（Christian SCHMITT），演奏孟德爾頌、馬克西米利安．舒瑙斯（Maximilian SCHNAUS）、法朗克等作曲家作品；而「歌劇院」則有唐美雲歌仔戲團的青年團，帶來經典的《白蛇傳》折子戲。

若是喜歡盡情大笑的觀眾，不可錯過「戲劇院」的達康.come笑現場《衛武營笑慶活動》；而讓素人歌手實現歌劇演唱夢的《武營歐普拉 Let's Opera》則會在「表演廳」舉行。

▲衛武營Open House節目當中，有讓素人歌手實現歌劇演唱夢的《武營歐普拉 Let's Opera》。（圖／衛武營提供）



同時，10/10也將在戶外劇場舉行《眾人的搖擺》戶外演唱會，包括新生代歌手韓、空靈系才女歌手法蘭、三度入圍金曲獎最佳演唱組合的原子邦妮，壓軸則是超人氣偶像邱鋒澤，展現其唱作俱佳的歌唱實力。今年演唱會也首度在舞台前方規劃搖滾區，讓觀眾可以近距離一睹歌手風采。

《眾人的搖擺》結束後，在榕樹廣場有《樹洞派對》，臺灣首支以排灣族當代為主體性的全職舞團蒂摩爾古薪舞集，將以排灣族古謠的律動和大家一起舞出當代，為Open House劃下完美句點。

▲衛武營Open House節目之一，由「唐美雲歌仔戲團」青年團帶來《白蛇傳》折子戲。（圖／衛武營提供）

眾多精采演出之外，還有5檔精心規劃的體驗活動，包括10/6（五）、10/8（日）唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》大眼睛歌仔戲工作坊，藉由課程、觸覺導聆、口述影像，帶領視障朋友以多元形式欣賞演出。10/7（六）的「幕後解密」，探索唐美雲歌仔戲團《臥龍:永遠的彼日》後台風景，由場館資深工作人員，帶領觀眾走上舞台掀開劇場神秘面紗。

10/7「衛武營親子日」玩聲音系列，森林大驚喜，以森林故事為引導，親子共同探索生活環境和採集自山林的聲景； 10/8「武營來開槓」以講座形式由衛武營戲劇顧問耿一偉，和木有枝劇場工作室負責人曾靖雯，帶領大家回顧衛武營五年來的點滴。

而10/8~10/10的《萬衛之路》幕後體驗Ｘ實境解謎，以沉浸式實境解謎遊戲形式，讓參與者運用智慧與團隊合作，體驗劇場工作的日常。

▲衛武營10/7~10/10每天下午的黃昏市集，推出5周年慶限定場。（圖／衛武營提供）

除此之外，在10/7~10/10每天下午的黃昏市集，推出5周年慶限定場，在南面草坪共有100多家的品牌齊聚，吃喝玩樂一次搞定。而黃昏市集、樹冠大廳衛武營紀念品販售處，也限定推出武營福箱，售價新台幣550元，即可獲得價值超過千元衛武營精選設計商品福箱，還加贈摸彩券1張，有機會抽中2024年度無限卡（共1名）、Ur2 Plus-PGO智慧電車（共2名）超值好禮，獎項將於《眾人的搖擺》戶外演唱會抽出中獎者。