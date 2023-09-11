摩洛哥機場出現人龍「旅客排隊離境」　英女悚憶：像在海上一樣晃

▲強震過後，旅客排隊進入馬拉喀什－邁納拉國際機場（Marrakesh Menara Airport）。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

摩洛哥強震導致逾2100人死亡，隨著餘震不斷，大批國際旅客準備離境，多座機場出現排隊人龍。來自英國的諾蘭（Shannon Nolan）與家人住在馬拉喀什（Marrakech）某飯店，她回憶當時「床在抖、衣櫃在晃，電視從牆上掉落，浴室裡的鏡子摔碎了。我站起來想要走路時，感覺就像在海上一樣。」

英國外交部對摩洛哥的最新旅遊建議指出，「所有摩洛哥機場皆開放，來往英國的航班也正常營運，一些航空公司為希望提前返國的旅客提供額外座位。」美國駐摩洛哥首都拉巴特（Rabat）大使館要求公民保持警惕，以免發生另一場地震或者餘震，「海岸區域也將發布海嘯警報，在道路封閉或交通中斷方面，請遵守警方指示。」

《每日郵報》指出，3名英國公民前往靠近震央的山區村莊伊姆利勒（Imlil），卻在強震混亂中失蹤，親友已經在X（前稱推特）發文求助。住在該村的英國作家莫里森（Alice Morrison）回憶，「我可以聽見喊叫聲與尖叫聲。其中一個是我自己的聲音。我獨自一人站在移動中的地面上。」

另一名英國旅客莫里絲（Helen Morris）和同行友人住在馬拉喀什的Riu Tikida Garden飯店，「我們躲到桌子底下，直到一切東西不再移動…持續了30、40秒鐘。」

▲摩洛哥山區村落塔菲加特（Tafeghaghte）幾乎全毀。（圖／路透）

摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，猛力襲擊阿特拉斯山脈（Atlas Mountains），遠至葡萄牙皆可感受到顫動。該國各地都有建築物損壞倒塌，尤其基礎設施落後的山村地區災情最為慘重，但也因為地形偏遠崎嶇，大大增加救援難度。許多居民及旅客擔心餘震不斷，導致岌岌可危的樓房再度坍落，只好露宿街頭。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）國際行動負責人霍特（Carol Holt）表示，災後24至48小時是挽救生命的關鍵時期，該組織正派遣緊急應對團隊深入災區。區域負責人埃爾沙卡維（Dr. Hossam Elsharkawi）說，對於這場地震的後續處理可能長達「數月甚至數年」。