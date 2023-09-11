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社會 社會焦點 保障人權

排水孔藏百萬賄款！竹縣工務處長涉貪遭押停職　副處長代理職務

▲竹北天坑特斯拉。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北建案旁天坑吞特斯拉，連帶爆出新竹縣政府工務處長收賄醜聞。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

新竹縣竹北豐采建案旁驚傳天坑，導致一輛特斯拉無辜摔進坑裡成為廢鐵，卻也引爆新竹縣政府工務處收賄醜聞，處長江良淵的住處搜出百萬可疑現金，江良淵與黃姓公務員、盧姓廠商、劉姓廠商4人，偵訊後遭檢方聲請羈押，4人分別獲准羈押禁見。縣府今（11）日發出公告，江良淵遭押後立即停職，工務處長職務由副處長陳盈州代理。

新竹縣政府稍早發出公告指出，針對近日傳出新竹縣政府工務處長江良淵疑似收賄案件，依照公務員懲戒法第四條規定，工務處長江良淵經法院裁定羈押禁見獲准後即遭停職，今（11日）將發布停職令，工務處長職務由副處長陳盈州代理。

▲新竹縣府工務處長江良淵。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣府工務處長江良淵。（圖／資料照）

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁道路，今年4月27日發生坍塌導致民眾的特斯拉掉入坑中因而報廢，新竹縣政府要求建商豐邑公司委託專業單位進行事故原因鑑定，豐邑公司提交台中市土木技師公會報告，結論指出原因為道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水導致。

檢調於9月7日一早前往工務處長江良淵住處及辦公室搜索，結果竟在陽台排水孔、書桌抽屜、衣櫃等「不尋常處」搜出百萬現金，疑似與豐采520建案事件有關，檢方將江良淵與一名公務員帶走約談，全案朝貪汙治罪條例偵辦，江並遭到法院獲准羈押禁見。

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