被封小伍佰！網紅男歌手隱藏身分是「黑幫大佬」　兇殘手段起底

▲警方通報。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

據貴州法治報微信公眾號9月9日發文通報，銅仁市公安局公開徵集許藝舟等人涉黑涉惡違法犯罪線索。許藝舟藝名野馬，長相酷似伍佰被網友封為「小伍佰」，貴州銅仁市思南縣許家壩鎮人。許藝舟2006年登上央視星光大道，並獲得周冠軍，成為貴州最早登上星光大道的歌手。

據《都市快報》報導，近日，貴州省銅仁市公安局發布公告，向社會公開徵集網紅歌手野馬等人涉黑涉惡違法犯罪線索。

公告稱，近日，銅仁市公安局專案組偵辦了碧江區許藝舟（野馬）、許義傑（許三毛、許三哥）、黃憲友等人涉黑涉惡違法犯罪案件。目前，犯罪嫌疑人許藝舟、許義傑、黃憲友、賀小龍、陳彪、陳勇、肖奎、殷克、張漢剛、塗其會等人已被公安機關依法採取刑事強制措施。

▲野馬。（圖／翻攝自微博）

經公安機關初步偵查，犯罪嫌疑人許藝舟、許義傑、黃憲友等人組織實施了聚眾鬥毆、尋釁滋事、故意傷害等一系列違法犯罪活動，為非作惡，欺壓殘害群眾。為全面查清許藝舟等人的違法犯罪事實，敦促相關涉案人員主動到公安機關投案自首，歡迎廣大知情群眾、受害人、受害單位主動檢舉、揭發違法犯罪線索，提供相關證據。

另據九派新聞報導，網紅歌手野馬曾是《星光大道》冠軍。據百度百科顯示，野馬（許藝舟），貴州省思南縣許家壩鎮人。是第一個登上央視《星光大道》獲得過冠軍的貴州籍歌手。音樂代表作品有《山妹子》、《花燈女生》、《貴州人》、《擺擺擺》、《我的家鄉梵淨山》、《我在抖音刷到你》等。