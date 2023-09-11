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威力同25核彈爆發！摩洛哥強震「建築一秒碎裂」　民眾尖叫狂逃

▲▼摩洛哥強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩洛哥8日深夜爆發規模6.8強震，導致逾2000人死亡、無數人痛失家園。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

摩洛哥8日遭遇120年來最嚴重強震，地震規模達6.8，大量建築受損坍塌、無數家庭流離失所。約旦地震專家塔拉齊（Eid Al Tarzi）形容，這場地震威力相當於25枚核彈爆炸，而摩洛哥內政部數據也顯示，這場世紀強震的死亡人數已攀升至2122人，受傷人數則為2421人，其中1404人傷勢嚴重。

▲▼摩洛哥村莊房屋被震垮。（圖／路透）

▲摩洛哥村莊房屋被震垮。（圖／路透）

據《衛報》報導，這場大地震發生於當地9月8日晚間11時11分，震央位於馬拉喀什（Marrakech）以南約70公里處的阿爾豪茲省（Al Haouz）伊吉爾（Ighil）附近，震源深度僅18.5公里。摩洛哥沿海城市拉巴特（Rabat）、卡薩布蘭卡（Casablanca），以及遠至葡萄牙和阿爾及利亞都有震感。

從現場畫面可見，事發當時，不少石頭建築頃刻倒塌，民眾在睡夢中被劇烈晃動搖醒、尖叫逃命，而逃生不及的人則慘被活埋在廢墟之中。阿爾豪茲省許多以風景優美著稱的偏遠村莊更被夷為平地、幾乎被完全摧毀，無數家庭一夕間痛失家人與房子，場面觸目驚心。

▲▼摩洛哥強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲救援部隊正在積極尋找倖存者與受害者遺體。（圖／達志影像／美聯社）

摩洛哥當局指出，地震的死亡人數目前已攀升至2122人，另有2421人受傷，多人傷勢嚴重。阿爾豪茲省是死亡人數最多的省份，共有1293人在地震中喪命，而塔魯丹特省（Taroudant）則以452人次之。隨著救援人員陸續抵達受災最嚴重的偏遠山村，當局預料死傷數字還會繼續上升。

▲▼摩洛哥強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲有不少歷史古蹟中摩洛哥強震中被摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

被聯合國列為世界遺產的馬拉喀什舊城區是離震央最近的大城。然而，這場世紀強震爆發後，不少歷史建築紛紛倒塌，放眼望去只有一望無際的瓦礫堆和被震垮的建築殘骸。

包圍馬拉喀什舊城區、建於12世紀初的古代紅牆有部分已坍塌，而建於西元1156年的丁梅爾清真寺（Tinmal Mosque），牆壁與宏偉建築也淪為廢墟。由於不少遊客在震後緊急撤離，因此舊城區如今幾乎快變成了鬼城，當地居民也因害怕餘震，不得不睡在街頭空曠的區域。

 ▲▼ 摩洛哥強震。（圖／CFP）

▲馬拉喀什舊城區的古代紅牆已部分坍塌。（圖／CFP）

地震爆發後，美、法等國都表達願意協助，但摩洛哥並未發出廣泛國際援助請求，僅接受了西班牙、卡塔爾、英國和阿聯酋派遣搜救隊的提議。此外，常年與摩洛哥關係緊張，並在2021年8月斷交的阿爾及利亞，也基於人道主義暫停了對摩洛哥的禁飛令，開放領空讓飛機運送人道物資到摩洛哥。

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