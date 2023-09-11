直擊／道明外僑學校今復課！　學生開心可到校上課

▲道明外僑學校今復課，一早校門口就出現上學車流，也有家長步行帶學童入校。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者楊惠琪／台北報導

受建案「基泰大直」施工不慎影響，私立道明外僑學校圍牆、操場地坪都裂出大縫，上周五（9/8）預防性停課一天，經結構技師工會評估學校建物結構無安全疑慮，今（11日）恢復上課，北市府也趕在一早6時30分，解除校門前大直街交通管制，方便家長接送。《ETtoday新聞雲》現場直擊，一早校門口就出現上學車流，在校方和教育局指揮管控下，車流狀況順暢，不少學生表示，可以到校上課很開心，只是操場不能用很可惜。

一早七點多，陸續有學生步行或由家長接送到校，因學校開放車輛可以直接開進校園採迴圈方式接送，接送車輛與校車進出頻繁，校方派出多名人力指揮調度，車流狀況還算平順。

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一名就讀高中部的男學生說，看到操場受損覺得很可惜，因為他中午都會到操場踢足球，現在只能到圖書館看書，希望可以早日修復。另一名國小女學生說，本來聽到可能要改線上教學，心情有點難過，今天可以到校上課覺得很開心，也會聽從父母和校方提醒，會多注意自身安全。但也有女學生說，看到操場很大裂縫，還是會有點擔心，學校有通知會用體育館替代操場，不過還是開心可以回校上課。

道明學生家長說，孩子很開心可以到校上課，周五凌晨就收到學校停課通知，連日校方都透過電子郵件提醒復課與上學注意事項，告知家長校內安全無虞，請家長放心。另一名男家長說，從新聞看到操場狀況還是會擔心，但已經過技師評估確認安全無虞，也相信學校都會提高警覺，上學前也提醒孩子要留意安全、聽老師的話。

▲道明外僑學校今復課，一早校門口就出現上學車流，也有家長步行帶學童入校。（圖／記者湯興漢攝）

北市教育局一早也派員進駐校園，協助上學車流管控。中教科長黃喬偉表示，考量師生安全，周五道明外僑學校預防性停課一天，連日教育局都派員協助校方復原、監控校舍結構安全，尤其視教學大樓狀況，因距離主要災區有60至100公尺，經評估安全無虞，所以今天恢復上課。





▲北市教育局人員一早進駐校園，協助上學車流管控。（圖／記者楊惠琪攝）

黃喬偉說，學校鄰近主要事故現場的操場、遊戲場和周邊圍籬因有下陷、龜裂狀況，目前已用圍籬圍起來，禁止學生進去，校方活動相關課程也暫時會用校內草坪地區和室內活動中心替代，預計最快今天下午廠商就會跟學校討論後續修復事宜，希望可以盡快協助學校恢復正常教學與活動。





▲道明外僑學校今復課，一早校門口就出現上學車流，也有家長步行帶學童入校。（圖／記者湯興漢攝）

私立道明外僑學校主要學生都是外國僑民，以美國學生為主，學制從幼兒園到高中，全校學生約700人，教職員約120人。

北市教育局表示，道明外僑學校建築物經過結構技師公會評估建物結構安全無虞，龜裂部分將設置圍籬，操場暫時停止使用，教育局也會派駐人員，每天上午7:30-8:00、下午2:30-3:50上放學時段，加強留意交通車通行狀況。





▲校內受損的操場和遊戲場區域已用圍籬圍起，禁止學生進入。（圖／北市教育局提供）