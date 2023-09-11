16人打死新北19歲男！還去上酒店　揭虐殺「脫幫者」內幕

▲被害男子在洗車場慘遭16人持棍棒凌虐毆打，無論如何求饒，對方都不肯罷手。



圖文／鏡週刊

新北市19歲男子日前遭人圍毆致死，起因是積欠陳姓債主7萬多元，遭陳夥同15名友人活活打死，檢警追查發現，全案疑因死者表態脫離詐團，遭詐團老大率幫眾持棍棒、利器凌虐毒打，直到奄奄一息再通報119送醫搶救。

離譜的是，這群施暴的詐團成員，最年輕的只有13歲，犯案後還結伴前往酒店狂歡，對鬧出人命絲毫不以為意。檢察官偵訊後共聲押10人，8人遭法官裁定羈押，其中1名帶頭老大交保後立即飛往柬埔寨，檢警不排除他棄保潛逃，將全力緝捕歸案。

▼檢警循線逮獲下手行凶的16人，其中最小僅13歲。

▼一群人把被害人打到奄奄一息後，竟然還跑到林森北路酒店找小姐坐檯狂歡。

新北市淡水區水源街於8月24日發生一起駭人聽聞的凌虐致死命案。警方凌晨2點接獲淡水馬階醫院報案，指一名男子身上出現多處瘀傷及頭部撕裂傷，到院前死亡，從外傷研判，明顯遭人以刀棍暴打，死因並不單純。

▼洗車場丁姓老闆（圖）疑似向陳男債主通風報信，導致被害人遭凌虐致死，因此也被羈押禁見。



士林地檢署獲報後火速指揮淡水警分局及新北市刑大密集發動二波大搜索，逮捕行凶的一干嫌犯，以殺人重罪一口氣將10名凶手聲押，誇張的是，這群嫌犯行凶後還上酒店摟妹狂歡。

▼位於新北市蘆洲區的「玩水子弟」洗車場疑似為詐騙集團據點。



★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

【全文】持刀棒活活打死人酒店狂歡 詐團恐怖虐殺19歲脫幫者

【少年脫幫遭虐殺1】13歲就成殺人共犯 帶頭大哥交保後直奔柬埔寨

【少年脫幫遭虐殺2】汽車美容店竟是黑幫據點 動私刑出人命才知代誌大條